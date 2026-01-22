Renault, Türkiye’de liderliğe çıktı: Küresel satışta ikinci büyük pazar

Renault, 2025’te Türkiye’de 144 bin adedi aşan satış ve yüzde 8 büyüme ile pazar liderliğine yükselirken, Türkiye markanın Fransa’dan sonra dünyadaki en büyük ikinci pazarı oldu.

Renault Küresel Satış ve Operasyonlar Direktörü Ivan Segal, markanın son üç yıldır kesintisiz büyüme kaydettiğine dikkat çekerek, elektrifikasyon odaklı ve değer temelli stratejinin somut sonuçlar ürettiğini vurguladı. Segal, Avrupa ve küresel pazarlarda elde edilen büyümenin, her pazara özel ürün stratejisinin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye pazarı öne çıktı

Renault’nun Uluslararası Oyun Planı 2027 stratejisi kapsamında Türkiye, 2025 yılında markanın en kritik pazarlardan biri olarak öne çıktı. Özellikle Türkiye’de üretilen Duster modelinin yılın son çeyreğinde yakaladığı güçlü satış performansı, aralık ayında SUV segmentinde liderlik getirdi. Bu performansla Renault, Türkiye pazarında liderliğe yükseldi.

Strateji kapsamında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda iki yeni modelin daha üretimine başlanması planlanıyor. Bu modellerden biri Renault Boreal olurken, ikinci modelin ilerleyen dönemde açıklanacağı bildirildi.

Uluslararası pazarlarda çift haneli büyüme

Renault’nun uluslararası pazarlardaki satışları 2025’te yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 621 bin 435 adede ulaştı ve toplam satışların yüzde 38’ini oluşturdu. Marka bu performansla dünyanın en büyük Fransız otomobil üreticisi konumunu korudu.

Latin Amerika’da Kardian modelinin katkısıyla satışlar yüzde 11,3 artarken, Güney Kore’de Grand Koleos liderliğinde satışlar iki kattan fazla yükseldi. Fas’ta yüzde 44,8’lik büyüme dikkat çekerken, Hindistan’da yılın ikinci yarısında satışlarda güçlü bir toparlanma görüldü.

Avrupa’da elektrifikasyon destekli performans

Renault, Avrupa’da 2025 yılında binek ve hafif ticari araçlarda toplam 1 milyon 4 bin adet satışla pazarda ikinci sırada yer aldı. Binek otomobil satışları yüzde 7,4 artarken, elektrifikasyonlu modeller Avrupa satışlarının yüzde 60’ını oluşturdu.

Tam elektrikli araç satışları yüzde 72’nin üzerinde artış gösterirken, full hybrid satışlar da güçlü seyrini sürdürdü. Renault, bu performansla Avrupa’da düşük emisyonlu araçlar kategorisinde öne çıktı.