Renault yeni SUV araçlarını Haydapaşa Garı'nda tanıtıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Garı, Renault'nun yeni SUV dünyasını yansıtıyor. Garın tarihi bloklarının üzerinde, şirketin "Renaulution" planı doğrultusunda hayata geçirdiği yeni stratejisi, 3D mapping gösterisiyle hayat buluyor.

Şirket, bu çalışmayla stratejisini tüm Türkiye'ye duyururken aynı zamanda ulaşım tarihinin geçmişini ve bugününü bir kesişim noktası olarak kullanıyor.

Markanın en yeni SUV araçları Rafale, Duster, Austral ve Captur, 3D mapping gösterisiyle kullanıcılarla buluşuyor.

10 Aralık'a kadar her akşam 18.15 itibarıyla gerçekleştirilecek gösteri, tarihi mekanın görülebildiği her noktadan izlenebiliyor.