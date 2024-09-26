Renault'dan Megane modeli için 200 bin lira faizsiz kredi kampanyası!

Fransız otomobil üreticisi Renault, eylül ayı için Megane Sedan modelinde faizsiz kredi kampanyası başlattı. En ucuzu 1,5 milyon lira olan Megane Sedan için 12 ay vadeyle 200 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Kredinin aylık ödemesi ise 16 bin 888 TL.

Renault'nun sitesinde yer alan bilgiye göre Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan kampanya, Megane Sedan modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için geçerli olacak.

Kampanyalı faiz oranlarının Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) sigorta ürünüyle birlikte geçerli olduğu kaydedildi.

Renault Megane Sedan güncel fiyatları

Renault, web sitesinde Megane Sedan modeli için eylülde geçerli fiyatlarına da yer verdi. Buna göre Megane'ın motor seçekenleri ve fiyatları şöyle:

- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg (1.546.900 TL)

- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg (1.700.000 TL)

- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg (1.628.900 TL)

- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg (1.782.000 TL)