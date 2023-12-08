Renault'dan Türkiye'ye 400 milyon euro yatırım

Volkan DEMIRKUŞAK

Fransız Renault Group, 2027 yılına yönelik orta vadeli planlarını paylaştı. Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, Renault markasını Türkiye’de pazar lideri yapma ve Türkiye’yi Avrupa dışında, dünyanın diğer noktalarına da ihracat yapan bir merkez haline getirme hedefini açıkladı.

Buna göre, Renault Group, OYAK ile birlikte 400 milyon euronun üzerinde yatırım yaparak Oyak-Renault ortak girişimiyle Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlamayı planlıyor.

Bursalı Renault Duster 2024’te yollarda

Bu kapsamda Bursa Oyak Renault fabrikasında 2027 yılına kadar 4 yeni Renault modeli üretilecek. Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış SUV modeller olacak. SUV ailesinin ilki olan Bursa’da üretilecek Yeni Renault Duster, hibrit motor seçeneğiyle 2024 yılının ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulacak.

Renault, 2027 yılına kadar Türkiye’deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor. Halihazırda üretiminin yüzde 75’ini Avrupa’ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027 yılına kadar dünya ülkeleri için küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefleyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

“Hedefimiz pazar liderliği”

Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive, OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretildiğini ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıdığını söyledi. Cambolive, “Yeni planımızla hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak.

Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi. Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu ve Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu belirten MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş da “2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum.

Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.