Renault'nun üçüncü çeyrek satışları 10 milyar Euro'yu geçti

Fransız otomotiv üreticisi Renault, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin gelirleri yıllık yüzde 1,8 artışla 10,7 milyar Euro (11,6 milyar dolar) olurken, analist konsensüs tahmini olan 10,35 milyar euroyu aştı. Sabit döviz kurlarında, grup gelirleri yüzde 5 arttı.

Renault, 2024 için en az yüzde 7,5 marj hedeflediğini bildirdi. Bu oran, 2023'te yüzde 7,9 olarak kaydedilmişti. Renault hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 7,6 artarak, 28 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Satış hacmi azaldı

Renault, küresel satış hacimlerinin çeyrek bazında yüzde 5,6 azalarak 482 bin 468'e, Avrupa satışlarının ise yüzde 5,3 düşerek 328 bin 111'e gerilediğini açıkladı.

Elektrikli ve hibrit araçlar Renault marka satışlarının yüzde 47'sini oluşturdu. Bu oran geçen yıl yüzde 40'ın altındaydı. Tamamen elektrikli araçlar ise üçüncü çeyrek boyunca Renault marka satışlarının yüzde 11,6'sını oluşturdu. Bu oran, ilk yarı ile aynı seviyede kaldı.

Renault, "Üçüncü çeyrek gelirimiz, bu yıl gerçekleştirilen 10 yeni lansmanın olumlu etkisiyle artış gösterdi" bilgisini verdi.