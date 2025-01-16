Renault'un 2024 satış hacmi hibritlerin yardımıyla yüzde 1,3 arttı

Renault, 2024 yılında satışların yüzde 1,3 oranında arttı. Fransız otomobil Renault, geçtiğimiz yıl 2,26 milyon araç sattı.

Bununla birlikte, küresel otomobil sektörü, tüketicilerin yeni araçlara olan iştahını azaltan enflasyon ve Çin'deki üretim fazlasının pazarı doldurmasıyla zorlu bir yıl geçirirken, satış büyümesi 2023 yılında kaydedilen yüzde 9'luk artıştan keskin bir şekilde yavaşladı.

Ağırlıklı olarak Avrupa'da satış yapan Renault ise 2,26 milyon araç sattığını açıkladı. Hibrit ve elektrikli araçların artan payının dördüncü çeyrekte satışlarını yüzde 6,1 oranında artırmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Genel olarak, grubun Avrupa satışlarının yüzde 9'unu elektrikli araçlar oluştururken, bu oran dördüncü çeyrekte yüzde 12'ye yükseldi.

Renault markasının CEO'su Fabrice Cambolive gazetecilere verdiği demeçte, grup satışlarının üçte ikisinden fazlasını oluşturan Renault markası için, elektrikli araçların dördüncü çeyrekte Avrupa hacminin %16'sını oluşturduğunu söyledi. Renault'nun bu yılki satışlarının neredeyse %20'sinin karbon emisyonlarına ilişkin zorlu yeni Avrupa hedeflerine uymak için elektrikli araçlar olması gerekecek.