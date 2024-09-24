Renault'un yeni modeli Rafale Türkiye pazarında, İşte Rafale'nin fiyatı...

Renault'un üst düzey SUV coupe segmentindeki yeni modeli Renault Rafale, İzmir Selçuk'tan başlayarak Muğla Bodrum'a uzanan bir rotada gerçekleştirilen tanıtım etkinliğiyle Türkiye pazarına girdi.

Yeni Rafale, Renault'un yeni tasarım dili olan biçimli çizgilere sahip.

Yeni renkler Saten Sedef Beyaz ve Alpine Mavi'nin yanı sıra Alev Kırmızı, Yıldız Siyah ve Mineral Gri de diğer renk seçeneklerini oluşturuyor.

Yeni Renault Rafale, lansmana özel 2 milyon 650 bin liradan başlayan fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Rafele'nin özellikleri

Selçuk Efes Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında aktarılan bilgilere göre, adını Renault'un Fransız havacılık endüstrisindeki prestijli geçmişi ve 1934 yılında 445 km/s hıza ulaşan Caudron-Renault Rafale uçağından alan yeni Renault Rafale, iddialı ve karakteristik tarzı ile dikkat çekiyor.

Yeni Renault Rafale'in çok modlu bir otomatik şanzımanla birleştirilen 200 HP E-Tech tam hibrit benzinli motoru, yakıt tüketimi (5,0 litre/100 km) ve CO2 emisyonu (107-113 g/km) (WLTP değerleri) açısından kendi sınıfında yeni standartlar belirliyor. 205 Nm tork ve 130 HP (96 kW) güç üreten 3 silindirli 1,2 litre turbo beslemeli benzinli motor ve iki elektromotordan oluşuyor.

Ürün gamının en üstünde

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni Renault Rafale'in kendileri için SUV ailesinin eksik parçasını tamamlayan oldukça önemli bir model olduğunu söyledi.

D-SUV segmentinin, Türkiye gibi SUV'u giderek daha çok seven ve daha çok sahiplenen bir ülke için ilgi çekici bir segment olduğunu belirten Çağdaş, şunları kaydetti:

* Yeni Renault Rafale ise gerek üst düzey dizaynı gerekse son teknoloji donanımlarıyla kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatmak üzere üretilen ve D-SUV segmentinin bir numaralı oyuncusu olmak için pazara giriş yapan benzersiz bir model.

* Renault'un ürün gamının en üstünde bulunan, bizim için aynı zamanda bir prestij modeli olan ve OYAK vizyonunun bir sonucu olarak Türkiye'ye etkileyici şekilde giriş yapan yeni Renault Rafale'in çok sevileceğinden ve en çok tercih edilen SUV modelleri arasına gireceğinden hiç şüphem yok.