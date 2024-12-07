Rolls-Royce Cullinan Series II Türkiye’de

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Bayisi Sahibi Artuğ Aysal, Cullinan Series II’nin tanıtımında yaptığı konuşmada, “2018’den bu yana Cullinan, Türkiye’deki başarı hikâyemizin yapı taşlarından biri oldu. Bu model, bir Rolls-Royce’un ne olduğu ve sahipleri için ne anlama geldiği algısını dönüştürdü. Şimdi bu cesur evrimi kendi ülkemde, yeni showroomumuzda sunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Lüksün evrimi: teknoloji ve tasarımın buluşması

Cullinan Series II, lüks anlayışını bir üst seviyeye taşıyan yenilikçi tasarım detayları ve teknolojik güncellemelerle dikkat çekiyor. Otomobilin ön kısmı, aydınlatmalı Pantheon ızgarası ve cilalı yatay bir “ufuk çizgisi”yle modern bir estetik sunarken, yeni dikey ön far tasarımı ve yekpare yüzeyleriyle güçlü bir duruş sergiliyor. Arka tasarımda ise paslanmaz çelik koruyucu plaka, yenilenen egzoz detayları ve jant göbeklerinde yer alan ‘RR’ amblemi, dinamik ve etkileyici bir görünüm yaratıyor.

Otomobilin iç mekânında ise Rolls-Royce’un zarif dokunuşları hissediliyor. Gösterge paneli üzerindeki sütundan sütuna uzanan aydınlatmalı cam ön panel, bir Cullinan logosu ve gece şehir manzaralarından ilham alan bir grafikle süslenmiş. Ayrıca, müşteriler, Rolls-Royce’un “Bespoke” hizmetiyle bu paneli kişiselleştirebiliyor.

“Sihirli Halı” yolculuğu şehirlerden doğaya taşıyor

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Cullinan’ın Türkiye’deki başarısına değinerek, “Cullinan, metropollerde olduğu kadar kırsal alanlarda da Rolls-Royce’un ünlü ‘sihirli halı’ yolculuğunu sunuyor. Bu model, yalnızca lüks otomobil algısını yeniden tanımlamakla kalmadı; aynı zamanda markaya tamamen yeni müşteri grupları kazandırdı” ifadelerini kullandı.