Romanya’ya 20 adet elektrikli araç

29 Aralık 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’de yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri sunan Karsan, yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa şehirlerinin tercihi olmayı sürdürüyor. Karsan son olarak, Romanya’nın Dej şehrine 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric’i teslim etmek üzere anlaşma sağladı. Bölgedeki distribütörü Anadolu ROM’la, Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan Karsan, elektrikli araçları 2020 yılında teslim etmeyi hedefliyor.

Türk otomotiv sanayinde 53 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 18 bin 200 araç üretebilecek yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 91 bin metrekaresi kapalı toplam 207 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.