Rusya'da otomobil satışları son 10 yılın zirvesinde

Merkezi Rusya'da bulunan AEB'ye bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, otomobil satış artışına yönelik değerlendirmesinde, "Bu artışın arkasında bazı nedenler var. Özellikle Şubat 2022'den sonra piyasada arz açığı yaşanırken, bu da önemli bir bastırılmış talep oluşturdu. Söz konusu açık yeni modellerle kapanıyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamaya girecek yeni vergiler nedeniyle vatandaşların da otomobil alımlarını hızlandırdığına işaret eden Kalitsev, "Faiz oranındaki kararları da unutmamalıyız. Böylece tatiller nedeniyle genellikle sakin olan ağustos ayı 10 yıllık bir rekoru kırdı" değerlendirmesinde bulundu. Kalitsev, mevcut eğilimin eylülde de devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Çinli şirketlerin ihracatı satışları etkiledi

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı. Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını artırmasıyla 2023'te toparlanma sürecine girmişti.