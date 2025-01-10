Rusya'da sıfır araç satışları yüzde 48 arttı! 2024'ün lider markası açıklandı

Rusya'da sıfır otomobil satışları, geçen yıl 2023’e göre yüzde 48 artarak 1 milyon 571 bine ulaştı.Yeni satışlarda yüzde 28 payla Lada markasının öne çıktığı bildirildi. Satışlarda Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour en çok tercih edilen diğer oldu.

Rusya merkezli Avtostat’ın paylaştığı verilere göre yeni otomobil satışları Rusya'da Aralık 2024’te ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3'lük artışla 123 bine ulaştı.

Çinli şirketler ihracata devam ediyor

Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomotiv şirketleri, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla ülkeden çekilmiş, Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.