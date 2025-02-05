Rusya'nın Ocak 2025 sıfır otomobil satış lideri belli oldu
2022'ye kadar Rusya'da araç satışında lider konumunda olan Batılı şirketler, Ukrayna- Rus savaşının ardından ülkeden çekilme kararı almıştı. Durma noktasına gelen otomotiv sektörünü harekete geçiren, Çin markalarının ülkeye gelişi ve yerli otomotiv üreticilerinin gayreti oldu. Sıfır araç satışlarında artış kaydeden Rusya'nın 2025 Ocak ayı satış lideri, Lada oldu.
AA
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Rusya'da sıfır otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 11 artarak 89 bine ulaştı.
Rusya merkezli Avtostat'ın açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkede en çok otomobil satışı yapan marka Lada olurken, Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markalar da satışlarda önemli rol oynadı.