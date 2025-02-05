Rusya'nın Ocak 2025 sıfır otomobil satış lideri belli oldu

Rusya'da sıfır otomobil satışları, geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 11 artarak 89 bine ulaştı.

Rusya merkezli Avtostat'ın açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkede en çok otomobil satışı yapan marka Lada olurken, Çinli Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi markalar da satışlarda önemli rol oynadı.