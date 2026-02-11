Sadece ulaşımda değil, finansta da stratejik bir tercih

Hüseyin VATANSEVER

Filo kiralama çözümleri gü­nümüzde, şirketlerin ope­rasyonlarının gerektirdi­ği araç ihtiyaçlarını hızlı ve esnek biçimde karşılamalarına olanak tanıyor. Kiralanacak araçların marka ve modeli, kiralama süresi veya yıllık kilometre hakkı gibi kri­terler belirlenerek, işletmeye özel filo yapıları oluşturulabiliyor.

Bu doğrultuda yapılan anlaşmalarla araç filosu kısa sürede kullanıma hazır hale getiriliyor. Şirketler, operasyonel filo kiralama çözüm­leri sayesinde araç yatırımı yap­madan ihtiyaç duydukları filoyu kısa sürede kurarken, bakım ve yö­netim yükünden de kurtuluyor. Sa­bit aylık ödemeler ve vergi avantaj­ları ise nakit akışını rahatlatıyor.

Araç satın almak için sahip olma maliyeti başta olmak üzere yüksek bütçeler ayırmaktansa daha dü­şük maliyetlerle araç kiralama yo­luna giden şirketler, aynı zamanda verimlilik anlamında çeşitli kaza­nımlar elde edebiliyor. Öncelikle kaynakların farklı yatırım ve bü­yüme alanlarında değerlendirme fırsatı bulan şirketler, filo kirala­ma ile yalnızca bir ulaşım çözümü değil, aynı zamanda stratejik bir finansal tercih yapmış oluyor.

Şirketlerin nakit akışında öngörülebilirlik imkanı sunuyor

Operasyonel kiralama sözleş­melerinde ödemelerin aylık ve sa­bit olması, şirketlerin nakit akışı­nı daha öngörülebilir hale getiri­yor. Ayrıca operasyonel kiralama için yapılan harcamaların gider olarak gösterilebilmesi, vergi yö­netiminde de avantaj sağlıyor. Şirketlerin kiralama süresinin sonunda araçların ikinci el satış süreçleriyle uğraşma zorunlulu­ğu bulunmuyor. Böylece şirketler hem zaman hem de iş gücü tasar­rufu sağlıyor. Filo kiralama mode­li, operasyonel yükleri azaltarak firmaların ana faaliyet alanlarına odaklanmasına imkân tanıyor.

Buna ilave olarak araçların yeni­lenen modelleri ile birlikte sunu­lan teknolojiler daha güncel şekil­de takip edilebiliyor ve tüketimde tasarrufu önceleyen gelişmelere erişim daha kolay oluyor.Küresel filo kiralama pazarının büyüklü­ğünün 2024 yılında 213.4 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor ve bu seviyenin çeşitli sektörler ve coğrafyalarda güçlü bir büyümeyi yansıttığı görülüyor. Küresel pazarın 2025 yılından 2033 yılına kadar yüzde 6.9’luk yıllık bileşik büyüme oranı (YB­BO) ile sağlıklı bir büyüme eğilimi göstereceği öngörülüyor.

Filo ki­ralama pazarının 2033 yılı sonuna kadar maliyet etkin filo yönetimi çözümlerine olan talebin artma­sına ilave operasyonel verimlili­ğe duyulan ihtiyacın yükselmesi, kurumsal ve kamu sektörlerinde filo hizmetlerinin dış kaynak kul­lanımına yönelik olmlu eğilim ne­deniyle 393.5 milyar dolara ulaşa­cağı tahmin ediliyor. Ulaştırma ve lojistik sektörlerinde gelişen mo­bilite ihtiyaçlarının neden oldu­ğu söz konusu büyümenin dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik giri­şimleri doğrultusunda desteklen­mesi bekleniyor.

Sürdürülebilir mobilite çözümlerini hayata geçirmekte

Filo kiralama pazarının büyü­mesine yol açan en önemli faktör­ler arasında şirketlerin ya da ku­rum ve kuruluşların nakliye ve ulaşım maliyetlerini optimize etmek ile birlikte filo kullanımı­nı iyileştirme ihtiyacının giderek artması bulunuyor. Farklı sektör­lerdeki şirketler, sermaye harca­malarını azaltmak ve araç sahip­liği ile ilgili finansal yükü hafif­letmek için stratejik bir yaklaşım olarak filo kiralamayı giderek da­ha fazla benimsemeye başladı.

Ki­ralama, kuruluşların nakit akışını korumasına, amortisman riskleri­ni ortadan kaldırmasına ve öngö­rülebilir aylık ödemelerden yarar­lanmasına olanak tanımakta ve bu durum özellikle değişken ekono­mik ortamlarda şirketler için ol­dukça cazip bir seçenek oluşturu­yor. Ayrıca, özellikle KOBİ’ler ve girişimciler arasında varlık ağır­lıklı olmayan iş modellerine geçiş, bu şirketlerin önemli ön yatırım­lar yapmadan mobilite operasyon­larında esneklik ve ölçeklenebilir­lik arayışında olmaları nedeniyle filo kiralama çözümlerinin be­nimsenmesini hızlandırıyor.

Filo kiralama pazarının büyü­mesini hızlandıran bir diğer fak­tör olarak teknolojik gelişmeler de kendini gösteriyor. Telematik, IoT ve gelişmiş filo yönetim yazı­lımlarının entegrasyonu, kirala­nan filoların izlenmesi, bakımı ve optimizasyonu konusunda bir dö­nüşüm başlattı. Gerçek zamanlı izleme, öngörücü bakım ve veriye dayalı iç görüler, filo operatörle­rinin güvenliği artırabilmelerini, arıza süresini kısaltmayı sağlıyor ve genel verimliliğin iyileştirme­sine katkı sunuyor.

Diğer taraftan elektrikli araçlar (EV) ve hibrit modellerin filolara entegre edil­mesi ya da filoların bu tür araçlar üzerinden kurulabilmesi, araç ki­ralama şirketlerine yenilikçi, sür­dürülebilir mobilite çözümlerini müşterileriyle buluşturmak için yeni olanaklar tanıyor. Global bo­yutta hükümetlerin daha sıkı emisyon düzenlemeleri getirmek suretiyle yeşil ulaşımı teşvik et­melerine karşın, filo kiralama şir­ketleri portföylerini çevre dostu araçları da içerecek şekilde geniş­leterek sürdürülebilir iş uygula­malarına yönelik artan talebi ya­nıtsız bırakmıyor.

Yasal düzenlemeler filo kiralama çözümlerini teşvik ediyor

Araç veya operasyonel filo kiralama konusunda değişen düzenleyici ortam, küresel filo kiralama pazarını şekillendiriyor. Avrupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerdeki hükümetler, özellikle kamu sektöründe ve büyük işletmelerde filo kiralama modellerinin benimsenmesini teşvik eden politikaları uygulamaya alıyor. Bununla birlikte vergi teşvikleri, elektrikli araçlar için sübvansiyonlar ve destekleyici kiralama çerçeveleri, kuruluşların kiralık filolara geçişini kolaylaştırıcı bir unsur halini alıyor.

Ayrıca uyum gereklilikleri, güvenlik standartları ve çevre düzenleme yasaları kaynaklı zorunluluklar nedeniyle filo yönetiminin giderek karmaşıklaşması, daha çok şirketin filo operasyonlarını uzman kiralama sağlayıcılarına devretmesine neden oluyor. Kuruluşların temel iş faaliyetlerine odaklanma gereksinimi artarken düzenlemelerin getirdiği zorlukların üstesinden gelmeye çalışmaktansa, bu yükü filo kiralama şirketlerine devretme eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

Hızlı kentleşme ve genişleyen lojistik ağları talebi artırıyor

Bölgesel açıdan bakıldığında günümüzde filo kiralama pazarında Avrupa hakim konumda yer alıyor ve onu Kuzey Amerika ile Asya Pasifik bölgesi izliyor. Çok uluslu şirketlerin güçlü varlığı, olgun finansal piyasalar ve iyi kurulmuş kiralama altyapısı Avrupa’nın bu sektördeki liderliğine katkıda bulunuyor.

Bununla birlikte Asya Pasifik bölgesindeki hızlı kentleşme ile birlikte genişleyen lojistik ağları ve Çin ile Hindistan gibi gelişmekte olan ekonomilerde artan araç talebinin desteğiyle sektörün bu bölgede küresel beklentilerden daha fazla büyüme göstermesi bekleniyor. Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da altyapı gelişimi ve modern filo yönetimi uygulamalarının giderek yaygınlaşmasıyla istikrarlı bir büyüme kaydediliyor.