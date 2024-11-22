sahibinden.com: Otomobil fiyatlarında düşüş devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden raporun ekim sayısı yayımlandı.

Rapora göre ekim ayında da otomobile olan talep artarken reel fiyatlar düşmeye devam etti. Otomobil talep endeksinin eylül ayına kıyasla yüzde 1,7 geçen yılın ekim ayına kıyasla da yüzde 50,8 daha yüksek oldu.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 22 oldu. İlan sayısı ise yüzde 2,9 ve satılan otomobil sayısı da yüzde 5,5 arttı. Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık otomobil ilanlarının yayında kaldıkları süreyi gösteren "kapatılan ilan yaşı" da eylüle göre 1,8 gün daha kısalarak ortalama 20,2 gün oldu.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyat 16 aydır düşüşte. Reel fiyat endeksi eylüle kıyasla yüzde 1,9 azalarak 156,5 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de hala negatif. 2023 Mayıs'ta yüzde 47,9'a ulaşan değişim oranı takip eden aylarda sürekli azalarak 2024 Haziran'da yüzde -41,4’e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak ekimde yüzde -33,6 oldu. Bir yıl öncesine kıyasla ortalama reel fiyat üçte bir kadar daha düşük kaldı.

Ortalama otomobil fiyatında ılımlı artış sürüyor

Ortalama otomobil fiyatları bir önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Eylülde 880 bin 318 lira olan ortalama otomobil fiyatı Ekim'de 888 bin 907 lira oldu. Otomobil fiyatlarındaki yıllık değişim oranındaki düşüş ise bir miktar yavaşladı. Ortalama otomobil fiyatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,4 azaldı.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,9 puan artarak yüzde 22 oldu. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısının yüzde 1,3 satılan otomobil sayısının ise yüzde 5,5'e yükseldiği görülüyor.

Diğer taraftan otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan "kapatılan ilan yaşı" kısalmaya devam etti. Ekim ayı verilerine göre "kapatılan ilan yaşı" bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 20,2 gün oldu.