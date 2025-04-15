Sahibinden.com: Otomobil talebi artarken, reel fiyatlardaki düşüş devam ediyor

BETAM’ın sahibinden.com verileriyle hazırladığı mart ayı raporuna göre, ikinci el otomobil piyasasında talep artarken, enflasyondan arındırılmış reel satış fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.

Mart ayında otomobil talep endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,8, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,3 oranında arttı. Piyasa canlılığını ölçmekte kullanılan “satılan otomobil sayısının toplam ilanlara oranı” ise 1,4 puan artarak yüzde 21,3’e yükseldi.

Satılık ilan sayısı yüzde 5,5 artışla 1 milyon 2 bin 329’a çıkarken, satılan otomobil sayısı yüzde 13,1 artarak 213 bin 363’e ulaştı. Bu gelişme, ikinci el piyasasında hareketliliğin yeniden ivme kazandığına işaret ediyor.

Reel fiyatlar 21 aydır geriliyor

Raporda, enflasyondan arındırılmış reel satış fiyatlarındaki düşüşün sürdüğü vurgulandı. Mart ayında reel fiyat endeksi yüzde 2,1 gerileyerek 147,2 seviyesine indi. Reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı da mart itibarıyla yüzde -19,9 olarak kaydedildi. Bu oran, 2023 Mayıs’ta yüzde 48 seviyesindeydi.

Ortalama fiyatlar sınırlı artış gösterdi

Nominal bazda ortalama ikinci el otomobil fiyatı ise şubat ayında 947 bin 152 TL iken, mart ayında 950 bin 515 TL’ye yükseldi. Yıllık bazda ortalama fiyat artışı yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İlan süreleri hafif uzadı

Mart 2025 verilerine göre, satılık otomobil ilanlarının yayında kalma süresi bir önceki aya kıyasla 0,4 gün artarak 21,3 güne çıktı. Bu artış, talepteki toparlanmaya rağmen satışların hala geçmiş yıllara göre daha temkinli seyrettiğine işaret ediyor.