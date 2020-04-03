Salgın nedeniyle, araç muayene süreleri uzatıldı

03 Nisan 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince muayene süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, araç muayene işlemlerini bu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içerisinde gerçekleştirebilecekler. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.