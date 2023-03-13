Şarj edilebilir DS 7 Türkiye’de

Çatı altındaki markalardan DS’in DS 7 model ailesine de E-Tense 225 katıldı. Şarj edilebilir hibrit versiyon, Opera donanım paketiyle 1.972.400 TL’den başlayan fiyatlarla geldi.

180 HP PureTech motor ile birlikte çalışan 110 HP’lik elektrikli motor toplamda 225 HP’lik bir güç çıkartıyor. Fransız markanın geçmişteki farklı olma çabasıyla ürettiği ama kafa karıştıran tasarımları yerine, yine farklı ama daha ergonomik modellerle ilerleme çalışması, model yelpazesinin gelişmesi, Türkiye’deki algısının da iyileşmesini sağladı.

1.2 litrelik tüketim etkileyici

Karakteristik ön ve arka tasarım detaylarının yeniden şekillendirilerek, daha ince olan yeni DS PIXEL LED VISION 3.0 farlar ve DS LIGHT VEIL gündüz farları da dahil, kusursuz bir birleşimle lüks moda ruhunu yansıtan yeni DS 7 OPÉRA E-TENSE 225, kişiye özel opsiyonlarla da sipariş edilebiliyor. Öte yandan marka Formula E’deki teknolojiyi yoldaki otomobillerine de uygulamayı ihmal etmiyor.

WLTP koşullarında tamamen elektrikli olarak karma 65 km menzil sunuyor oluşu özellikle şehiriçinde ekonomik bir çözüm niteliğinde. Keşke şarj edilebilir hibritlerin de vergisel yükleri hafifletilse. Tıpkı Opel’de olduğu gibi 100 km’lik tüketim verisi 1.2 lt olarak sunuluyor. Bu da gerçekten etkileyici. Hibrit sistemin 14.2 kW’lık bataryası yaklaşık 2 saate şarj olabiliyor.