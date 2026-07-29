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Şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı: Araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şarj istasyonunda şarj işlemi sırasında elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Şarj istasyonunda elektrikli otomobil yandı: Araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda bulunan bir istasyonda şarj işlemi devam eden M.A'ya ait 38 PT 074 plakalı elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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