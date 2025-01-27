Şarj noktası sayısı 2024 yılında yüzde 120,5 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK), 2024 yılı Aralık ayına ilişkin "Şarj Hizmetleri Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl AC şarj noktası sayısı 8 bin 320'den 15 bin 714'e, DC şarj noktası sayısı 3 bin 592'den 10 bin 332'ye yükseldi.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü bir yılda 1.091 MW artışla 1.736 MW'ye ulaştı.

2024 yılı Aralık ayında ise soket sayısı 950 adet artış gösterdi.