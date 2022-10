“Şarj ve batarya teknolojileri, sektörümüzün geleceğini belirleyecek”

Takip Et

DÜNYA (BURSA) - Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması yapıldı. OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde bu yıl 11.sini düzenlediği yarışma, “Şarj ve Batarya Teknolojileri Çözümleri” teması ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. En çok başvuruda Bursa Uludağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesinin bulunduğu etkinlik, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlendi. Toplam 500 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada, dereceye girenler İTÜ Çekirdek Kuluçka Programından yararlanma olanağı yakaladı. Ayrıca tüm finalistlere Patent Tescil Ödülü de verildi.

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv endüstrisinin dış ticaret fazlası veren, son 16 yıldır ülkemizin sektörel bazda ihracat şampiyonu olan ve istihdam ve katma değer başta olmak üzere pek çok yönden ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir sektör olduğuna dikkat çekti. Geçen yıl 29,3 milyar dolarlık ihracatla endüstrinin ülke ihracatının yedi birini tek başına gerçekleştirdiğinin hatırlatan Çelik “Adet bazında 1,3 milyon motorlu taşıt üretilirken bunların yüzde 73’ü ihraç edildi. Bugün yüksek üretim kalitesi ile başta gelişmiş Batı ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede yer alıyoruz. Sektör üretiminde yerlilik oranımız binek araçlarda yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 80’i buluyor. Bu aslında dış ticaret fazlası veren bir sektör olmamızı sağlayan nokta ve çok önemli. Bu sayede cari açığın kapanmasında pozitif katkı sağlıyoruz. Otomotiv endüstrisi olarak 2015 yılından bu yana her yıl 6-7 milyar dolar seviyesinde bir dış ticaret fazlası veriyoruz. Ülkemizdeki diğer sektörlerin de bu noktaya gelmesiyle Türkiye’nin gelişmiş ülke seviyesine çıkabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

OİB olarak bu başarıyı artırarak devam ettirmek için Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nı düzenlediklerini belirten Baran Çelik “Elektrikli aracın kalbi olan batarya ve şarj alanındaki gelişmeler dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlar arasında. Dolayısıyla bu yılki yarışmanın teması şarj ve batarya teknolojileri sektörümüzün geleceğini belirleyecek. Bu gibi örnek etkinliklerle sektörde yaşanan bu gelişmelere ülkemiz sanayicisinin ilgisini artırmasını amaçlıyoruz. Gençlerin bu süreçte doğru konumlanmasını amaçlıyor, yeni yatırımlara ve genç girişimcilere önemli destekler sağlıyoruz” diye konuştu.

“2 milyon 200 bin TL nakdi ödül verildi”

OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu da 12 yıldır girişimcilerin arkasında olduklarını söyledi. Yarışmaya ve ödüllere yönelik bilgiler veren Burhanoğlu şunları söyledi: “Bugüne kadar 12 bin 554 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda 4 bin 755 başvuru değerlendirildi ve 114 proje ödül almaya hak kazandı. Yaklaşık 2 milyon 200 bin TL nakdi ödül hak edenlere dağıldı. Bu yıl da 500 bin TL’lik bir nakdi ödül dağıtacağız. Birinci olan projeye 140 bin, ikinci projeye 120 bin, üçüncü projeye 100 bin, dördüncü projeye 80 bin ve beşinci olan projeye 60 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca yurtdışı eğitim desteği, patent tescil sponsorumuz Adres Patent firması sponsorluğu ile Patent Tescil ödülü; Okan Üniversitesi sponsorluğu ile OPINA Programı Bağlantılı ve otonom araçlar konusunda teknolojik mentörlük ve OPINA altyapısı üzerinde verilecek eğitim hizmetlerinden yararlanabilme imkanının sağlanması bulunuyor. En önemlisi, biz bu projelerin sahiplerinin otomotiv sektörünün gelecekteki mühendisleri, yöneticileri, ihracatçıları olduğunu biliyoruz. Bu nedenle projelerin hayata geçebilmesi için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Projemizi gerçekleştirme ve sonrasındaki takip işlemlerini 2015 yılından bugüne İTÜ Çekirdek iş birliğiyle sürdürüyoruz. Kazanan arkadaşlar İTÜ Çekirdekte kuluçka programına alınıyor ve eğitime devam ediyor, mentorluk alıyorlar. Süreç boyunca Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olan Big Bang Startup Challange’a hazırlanıyorlar. Kendini geliştirmek isteyen yarışmalarımızda dereceye giren finalistlere yurt dışı eğitim olanakları da sunduk. Bugüne kadar dereceye giren finalistler arasından Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen 11 öğrenci İtalya, Avustralya ve ABD gibi ülkelerde eğitim gördüler. Bu faaliyetler sonucunda desteklediğimiz yana desteklediğimiz projeler 21 milyon dolar yatırım aldı, 20 milyon dolardan fazla ciroya ve yaklaşık 800 kişilik bir istihdama ulaştılar. Ayrı bir gurur da bizim destek verdiğimiz girişimcilerin ortalama yüzde 50’sinin şirketleşmesi. Bu şirketler 200 milyon dolar değerleme aldılar.”

Açılışta video mesaj paylaşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tasarım, ülke ve firmaların rekabet gücüne güç katmada ilk sırada yer alıyor. TİM olarak yarışmaları her zaman destekledik. Yüksek katma değere giden yolun tasarımdan geçtiği bilinci ile hareket ettik. Otomotiv sektörümüz de 2022 yılının ilk dokuz ayında 22,5 milyar dolar seviyesinde ortaya koyduğu ihracatı, yıl sonunda 30 milyar doların üzerine çıkaracak. Gelecek yıldan itibaren yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Aynı zamanda ilk yerli ve milli otomobilin üretimine başlamanın gururunu yaşayacağız. Bu konuda güçlü vizyon ortaya kondu. Nitelikli insan kaynağından çok daha fazla yararlanmalıyız. Bu anlamda girişimci ve yatırımcılara bir araya getiren OGTY de çok önemli. Emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Batarya sistemlerinde yeni teknolojiler anlatıldı

Etkinlikte, yerli ve milli otomobil TOGG’un batarya ortağı Farasis’in Kurucu ortağı Dr. Keith Kepler de Batarya Sistemlerinde Yeni Teknolojiler başlıklı bir konferans verdi. Kepler, “Günümüz dünyasında en iyi teknoloji otomotiv sektöründe kullanılıyor. Ancak otomotivde geliştirdiğimiz bir teknolojinin de sektörde yerini alması oldukça yavaş ilerliyor. Pil teknolojileri de aslında kara bir kutu. Sevimli bir görünüme sahip değil ama kullanım alanları çok eğlenceli. Her sektöre dokunuyor. Sadece arabaları değil her şeyi elektriklendiriyoruz. Her sektörün bataryaya ihtiyacı var. Buradaki en önemli unsur da maliyet. Pil piyasası aşırı rekabetçi ve çok hızlı gelişiyor ve pil performansı konusunda öyle bir noktaya vardık ki, araç menzilleri çoğu tüketici için kabul edilebilir bir düzeyde. Pilinizin enerji yoğunluğu yüksekse, menzili kısıp şarj süresini artırmak mümkün. Ama biz, mesela elektrikli araçlar için uzun vade sayılabilecek 1.000 km hedefi için şarjın 10 dakika içinde bitmesini istiyoruz. Dördüncü nesilde farklı versiyonları tasarladık, çoğunluğu 15 dakikanın altında pilin çoğunluğu dolacak. Numune aşamasındaki beşinci nesilde ise 12 dakikaya ineceğiz” değerlendirmesini yaptı.