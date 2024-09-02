Şarjlı hibritlerin elektrikli menzili 100 km’ye ulaştı
Son dönemin en çok konuşulan otomobilleri elektrik motor-lular. Peki ya şarj korkusu? Otomotiv sektörü son dönemde en çok şarj edilebilir hibritleri konuşuyor biz de bu hafta bu konuya eğildik.
Otomotiv sektörünün yeni gündemi; elektrikli hibritler… Çinli SAIC bünyesinde gelişen MG de bu teknolojiyi kullanarak yeni modellerle yelpazesini geliştiriyor. Özellikle elektrikli otomobillerden çekinenler, şarj sorunlarından endişe edenler için çok iyi çözümler sunan şarj edilebilir hibritlere bir yenisi MG’den geliyor.MG’nin HS modelinin 1000 km’yi aşan şarjlı hibrit versiyonu ekim ayında Türkiye’de olacak.
Bu ay İngiltere’de yapılacak olan Avrupa lansmanıyla sahne alacak olan model tamamen elektrikli olarak 100 km’yi aşan menziliyle de ekonomik bir kullanıma imkân tanıyor. Markanın vermiş olduğu rakamlara göre WLTP standartlarına uygun kullanımda tüketim 0.5 lt/100 km’lere kadar düşebiliyor.
Yeni modelin fiyatı 2 milyon TL’yi aşacak
Modelin önemli özelliklerinden biri de konvansiyonel motorunun da turbo olması. 21.4 kWsa kapasiteli elektrikli motor ve 55 litrelik yakıt deposuyla tek depoyla 1000 km’yi aşabilecek menzilleri vadeden model verimliliği yüksek bir hibrit teknolojisi de kullanıyor.
1.5 litrelik 145 HP gücündeki benzinli ve 185 HP’Lik elektrikli motor kombinasyonuyla gelecek olan modelin 339 HP güç üreteceği de açıklanan bilgiler arasında. Geçtiğimiz günlerde açıklanan vergi düzenlemeleriyle birlikte Doğan Trend Otomotiv Grubu bünyesinde yol alan MG’nin de Türkiye rakamlarını artırması olası. Modelin fiyatının 2 milyon 90 bin TL civarlarında olacağı da açıklanan ön bilgiler arasında.
Şarjım biterse korkusuna son
Türkiye’de maalesef hala hibrit nedir bu bile çok bilinmezken, elektrikli araçlarla ilgili fırtına gibi esen rüzgâr normal hale gelmişken bir de ortaya şarjlı hibritler çıktı. Peki nedir bunlar? Biraz konuya açıklık getirelim isteriz. Konvansiyonel atmosferik ya da turbo beslemeli ekseri normal boyuttaki bir motora ilaveten 10-20 kW batarya kapasiteli güçlü bir elektrik motoru entegre edilir. Elektrik motoruyla genel şehir içi ihtiyaçları karşılanır, 50- 100 km’yi aşan rakamlar konuşuluyor şu anda.
Benzinli motor da gerektiğinde, aracın şarjı bittiğinde hep aktiftir. Elektrikli otomobillerde olduğu gibi kinetik enerjiyi bataryaya enerji olarak depolayan aktif şarj sistemi, şarj edilebilir hibrit modellerde de bulunur; yani batarya yolda giderken de ev tipi şarjda da dolabilir. Bazılarında DC, genelde de AC tipi şarj ile araç kısa sürede şarj olur dolayısıyla akıllarda şarjım biterse ne olur korkusu kalmaz.
Hangi avantajları sunuyor?
-Evde, alışveriş merkezinde, ofiste, her yerde kolaylıkla şarj edilebiliyor
-100 km’ye yakın menziller tamamen elektrikle kat edilebiliyor
-Şarj korkusu yok
-Benzinli motor da olduğu için uzun yolda bekleme derdi yok
-Şarj sırası derdi yok
-İki motor olduğu için oldukça performanslı modeller
-Şehir içindeki tüketimlerin önemli bir kısmı elektrik olduğu için bütçe dostu
-Plansız sürücülerin şarj etme korkularının önüne geçiyor
-Nispi vergi avantajıyla geliyorlar