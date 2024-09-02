Şarjlı hibritlerin elektrikli menzili 100 km’ye ulaştı

Otomotiv sektörünün ye­ni gündemi; elektrikli hib­ritler… Çinli SAIC bünye­sinde gelişen MG de bu teknolojiyi kullanarak yeni modellerle yelpa­zesini geliştiriyor. Özellikle elekt­rikli otomobillerden çekinenler, şarj sorunlarından endişe edenler için çok iyi çözümler sunan şarj edilebilir hibritlere bir yenisi MG’den geliyor.MG’nin HS modelinin 1000 km’yi aşan şarjlı hibrit versiyonu ekim ayında Türkiye’de olacak.

Bu ay İngiltere’de yapıla­cak olan Avrupa lansmanıy­la sahne alacak olan model ta­mamen elektrikli olarak 100 km’yi aşan menziliyle de ekonomik bir kullanıma imkân tanıyor. Marka­nın vermiş olduğu rakamlara göre WLTP standartlarına uygun kul­lanımda tüketim 0.5 lt/100 km’lere kadar düşebiliyor.

Yeni modelin fiyatı 2 milyon TL’yi aşacak

Modelin önemli özelliklerinden bi­ri de konvansiyonel motorunun da turbo olması. 21.4 kWsa kapasiteli elektrikli motor ve 55 litrelik yakıt deposuyla tek depoyla 1000 km’yi aşabilecek menzilleri vadeden mo­del verimliliği yüksek bir hibrit tek­nolojisi de kullanıyor.

1.5 litrelik 145 HP gücündeki benzinli ve 185 HP’Lik elektrikli motor kombinasyonuyla gele­cek olan modelin 339 HP güç üreteceği de açıklanan bilgiler arasında. Geçtiği­miz günlerde açık­lanan vergi düzen­lemeleriyle birlikte Doğan Trend Oto­motiv Grubu bün­yesinde yol alan MG’nin de Türki­ye rakamlarını artır­ması olası. Modelin fi­yatının 2 milyon 90 bin TL civarlarında olacağı da açıklanan ön bilgiler arasında.

Şarjım biterse korkusuna son

Türkiye’de maalesef hala hibrit nedir bu bile çok bilinmezken, elektrikli araçlarla ilgili fırtına gibi esen rüzgâr normal hale gelmişken bir de ortaya şarjlı hibritler çıktı. Peki nedir bunlar? Biraz konuya açıklık getirelim isteriz. Konvansiyonel atmosferik ya da turbo beslemeli ekseri normal boyuttaki bir motora ilaveten 10-20 kW batarya kapasiteli güçlü bir elektrik motoru entegre edilir. Elektrik motoruyla genel şehir içi ihtiyaçları karşılanır, 50- 100 km’yi aşan rakamlar konuşuluyor şu anda.

Benzinli motor da gerektiğinde, aracın şarjı bittiğinde hep aktiftir. Elektrikli otomobillerde olduğu gibi kinetik enerjiyi bataryaya enerji olarak depolayan aktif şarj sistemi, şarj edilebilir hibrit modellerde de bulunur; yani batarya yolda giderken de ev tipi şarjda da dolabilir. Bazılarında DC, genelde de AC tipi şarj ile araç kısa sürede şarj olur dolayısıyla akıllarda şarjım biterse ne olur korkusu kalmaz.

Hangi avantajları sunuyor?

-Evde, alışveriş merkezinde, ofiste, her yerde kolaylıkla şarj edilebiliyor

-100 km’ye yakın menziller tamamen elektrikle kat edilebiliyor

-Şarj korkusu yok

-Benzinli motor da olduğu için uzun yolda bekleme derdi yok

-Şarj sırası derdi yok

-İki motor olduğu için oldukça performanslı modeller

-Şehir içindeki tüketimlerin önemli bir kısmı elektrik olduğu için bütçe dostu

-Plansız sürücülerin şarj etme korkularının önüne geçiyor

-Nispi vergi avantajıyla geliyorlar