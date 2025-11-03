Seat Arona ve Ibiza’ya 75’inci yıl makyajı
Seat, Ibiza ve Arona modellerini makyajladı. 2026 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulması beklenen araçlar, şimdilik mevcut motorlarla gelecek. 2027’de ise Euro 7 emisyon normuna uygun elektrikli motor destekli ünitelere geçilecek. Seat CEO’su Markus Haupt, iki modeli de geleceğe hazırladıklarını söyledi.
Bu sene 75’inci yılını kutlayan Seat, şehirli modeli Ibiza ve küçük SUV Arona’nın makyajını tazeledi. İspanyol üretici, bu iki modelle hem markanın köklü geçmişini korudu hem de daha ulaşılabilir, modern ve şehir yaşamına uygun mobilite anlayışını öne çıkardı. İspanya’nın Ibiza adasında gerçekleşen bizim de katıldığımız dünya lansmanında konuşan Seat’ın yeni CEO’su Markus Haupt, “Seat Ibiza ve Arona, ürün gamımızın ve markamızın büyümesinde temel bir rol oynayan gerçek başarı hikâyeleridir.
Bu modeller, Seat’in en ikonik iki modeli olarak kentsel mobilitenin gelişmesinde ve insanların yeni fırsatlara özgürce adım atabilmesinde önemli bir yere sahip. Yenilenen dış tasarım ve geliştirilmiş iç mekânla birlikte modellerin çekiciliğini ve değerini daha da artırıyoruz. Ayrıca, yakında sunulacak Euro 7 emisyon normu uyumluluğu ve hafif hibrit motor seçenekleriyle her iki modeli de geleceğe hazırlıyoruz” dedi.
2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de
1984 yılından beri üretilen Ibiza, markayı 5 nesildir temsil ediyor. Türkiye pazarına 1993 yılında giren model, şimdilerde makyajdan önce son dönemlerini yaşıyor. Bugüne kadar 6 milyon adetten fazla satılan araç, yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. 2017 yılında yolla çıkan şehir SUV’u Seat Arona ise 750 binden fazla satış adedine ulaştı. Model aynı dönemde Türkiye’de de satışa sunuldu. İki modelin de makyajlı versiyonu 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yola çıkacak.
İki modele de yüz nakli yapıldı
İki modelde de ön bölüm tamamen yeniden tasarlandı. Altıgen formdaki yeni ızgara, mat ve parlak yüzeyli elmas desenli yapısıyla aracın sportif karakteri vurgulanıyor. İnce yapılı gelişmiş Full LED farlar, daha geniş bir ışık menzili sunuyor. Aynı zamanda Ibiza ve Arona’daki koyu renkli alüminyum model yazısı modern bir dokunuş sağlamış. FR donanım seviyesinde B sütunundaki lazerle işlenmiş FR logosu var. Her iki model için de 16 ve 18” boyutlarında yeni jant tasarımları sunuluyor. İşlenmiş yüzeyli jantlar, kişiselleştirilebiliniyor. Ibiza’da dış renk seçenekleri yenilendi. Arona’da da yeni çift renkli gövde renkleri var. İç mekana da minik dokunuşlar yapılmış. Yeni ekran tasarımı, soğutmalı kablosuz şarj ve ses sistemi bunlardan bazıları.
Mild hybrid motorlar 2027’de geliyor
İki modelde de tanıdık motor seçenekleri görev yapıyor. 115 beygir ile 150 beygir arasında değişen TSI motorlar kullanılmaya devam ediliyor. 1.0 TSI 115 PS gücündeki 3 silindirli motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Ortalama tüketimleri de 5-6 litre seviyelerinde. Serinin en güçlü motoru FR ile geliyor. 1.5 TSI 150 beygir gücündeki 4 silindirli ünite ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Aracın 2027 yılında hem nesli hem de motor seçenekleri değişecek. Euro 7 emisyon normuna uygun elektrikli motor destekli ünitelere geçecek. Böylece hem Ibiza hem de Arona mild hybird motor çeşitliliğine kavuşacak.