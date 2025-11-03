Seat Arona ve Ibiza’ya 75’inci yıl makyajı

Bu sene 75’inci yılını kutlayan Seat, şehirli modeli Ibiza ve küçük SUV Arona’nın makyajını ta­zeledi. İspanyol üretici, bu iki modelle hem markanın köklü geçmişini korudu hem de da­ha ulaşılabilir, modern ve şe­hir yaşamına uygun mobilite anlayışını öne çıkardı. İspan­ya’nın Ibiza adasında gerçek­leşen bizim de katıldığımız dünya lansmanında konuşan Seat’ın yeni CEO’su Markus Haupt, “Seat Ibiza ve Arona, ürün gamımızın ve markamı­zın büyümesinde temel bir rol oynayan gerçek başarı hikâ­yeleridir.

Bu modeller, Seat’in en ikonik iki modeli olarak kentsel mobilitenin gelişme­sinde ve insanların yeni fır­satlara özgürce adım atabil­mesinde önemli bir yere sa­hip. Yenilenen dış tasarım ve geliştirilmiş iç mekânla bir­likte modellerin çekiciliğini ve değerini daha da artırıyo­ruz. Ayrıca, yakında sunula­cak Euro 7 emisyon normu uyumluluğu ve hafif hibrit motor seçenekleriyle her iki modeli de geleceğe hazırlıyo­ruz” dedi.

2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’de

1984 yılın­dan beri üre­tilen Ibiza, markayı 5 ne­sildir temsil ediyor. Türkiye pazarına 1993 yılında giren model, şimdilerde makyaj­dan önce son dönemlerini ya­şıyor. Bugüne kadar 6 milyon adetten fazla satılan araç, ye­ni tasarımıyla dikkat çekiyor. 2017 yılında yolla çıkan şehir SUV’u Seat Arona ise 750 bin­den fazla satış adedine ulaş­tı. Model aynı dönemde Tür­kiye’de de satışa sunuldu. İki modelin de makyajlı versiyo­nu 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de yola çıkacak.

İki modele de yüz nakli yapıldı

İki modelde de ön bölüm tamamen yeniden tasarlandı. Altıgen formdaki yeni ızgara, mat ve parlak yüzeyli elmas desenli yapısıyla aracın spor­tif karakteri vurgulanıyor. İn­ce yapılı gelişmiş Full LED farlar, daha geniş bir ışık menzili sunuyor. Aynı zamanda Ibiza ve Aro­na’daki koyu renk­li alüminyum model yazısı modern bir do­kunuş sağlamış. FR donanım seviyesin­de B sütunundaki la­zerle işlenmiş FR logo­su var. Her iki model için de 16 ve 18” boyutlarında ye­ni jant tasarımları sunuluyor. İşlenmiş yüzeyli jantlar, kişi­selleştirilebiliniyor. Ibiza’da dış renk seçenekleri yenilen­di. Arona’da da yeni çift renk­li gövde renkleri var. İç meka­na da minik dokunuşlar ya­pılmış. Yeni ekran tasarımı, soğutmalı kablosuz şarj ve ses sistemi bun­lardan ba­zıları.

Mild hybrid motorlar 2027’de geliyor

İki modelde de tanıdık motor seçenekleri görev yapıyor. 115 beygir ile 150 beygir arasında değişen TSI motorlar kullanılmaya devam ediliyor. 1.0 TSI 115 PS gücündeki 3 silindirli motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Ortalama tüke­timleri de 5-6 litre seviyelerinde. Serinin en güçlü mo­toru FR ile geliyor. 1.5 TSI 150 beygir gücündeki 4 si­lindirli ünite ise 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Aracın 2027 yılında hem nesli hem de motor seçenekleri değişecek. Euro 7 emisyon normuna uygun elektrikli motor destekli ünite­lere geçecek. Böylece hem Ibiza hem de Arona mild hybird motor çeşit­liliğine kavuşa­cak.