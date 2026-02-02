Sedanın sigortası fişli otomobiller

Türkiye otomotiv pazarı uzun yıllardır tüm dün­yada ‘sedan otomobil ül­kesi’ olarak biliniyordu. Fakat gelinen noktada özellikle tüm Avrupa’yı da etkisi altına alan SUV modeller bu tabloyu ter­sine çevirdi. Uzun yıllar son­ra Türkiye pazarı da sedandan SUV’a döndü. Artık en sert kı­rılım SUV segmentinde yaşan­maya başlandı. Bu segmente ta­lep yüksek olunca ‘sedan bitti’ tartışmaları yıllarca devam et­ti. Fakat elektrikli modellere ge­çiş bunu değiştirdi. Düşük vergi dilimiyle dikkat çekmeye başla­yan modeller karşısında elekt­rikli sedanlar pazardaki sedan çöküşünü engelledi. Deyim ye­rindeyse ‘Ölüm döşeğinde olan sedan pazarına bir anlamda elektrik şoku verildi.’ Otomo­tiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verileri de bu­nu ortaya koydu. Geçen yıl re­kor kıran pazara segment ba­zında bakıldığında tek kazana­nı SUV modeller oldu. 1 milyon adedi geçen otomobil pazarın­dan SUV modellerin aldığı pay 671 bin 819 adetle yüzde 62’yi buldu. Sedan araçların payı da 247 bin 5 adetle yüzde 22,8 ola­rak kayıtlara geçti. Sedan araç pazarı geçen seneye göre, para­lel bir seviyede kapattı. 2024’te 247 binden fazla sedan otomo­bil satılmıştı. 2025’te 25 bin 252 adet yüzde 100 elektrikli sedan otomobil satıldı. Eğer bu satış yeni modellerle olmasaydı top­lam sedan pazarı 2024’ün altı­na inecekti. Üretimi sona eren birçok sedan modele rağmen bu segmentte toplam satışlarda sert bir çöküş yaşanmadı.

B sedan pazarı sessizce veda etti

B sedan segmenti, Türkiye pa­zarında fiilen kapanan ilk alan­lardan biri oldu. 2024 yılında 17 bin 981 adet satışa ulaşan seg­ment, 2025 Ocak–Aralık döne­minde 570 adet seviyesine ka­dar geriledi. Citroen CElysee ve Honda City’nin tamamen pa­zardan çekilmesi, Renault Ta­liant’ın ise tek başına kalması bu tabloyu netleştirdi. Ama son dönemde Tailant’ın da üretimi bitti. Böylece Türkiye’de satılan B sedan araç kalmadı. Bu talep zaten uzun bir süredir SUV ve BSUV’lara kaymış durumdaydı. Segment sert bir çöküş yaşamak yerine yerden yükseldi.

Lüks sedanda geçiş SUV yerine elektrikli oldu

E sınıfı da SUV baskısına rağmen büyümesini sürdürdü. Premium markalar, içten yanmalı ve elektrikli seçenekleri birlikte sundu. Özellikle içten yanmalı modellere göre daha düşük vergi ekseni müşteri kaybını sınırladı. Talebi fiyata döndürdü. Bunun en iyi örneğini BMW 5 Serisi’nde görüldü. 18 bin 445 adetlik pazarda BMW 5 Serisi satışları 6 bin 913 adet olarak gerçekleşti. Fakat bunun 2 bin 120 adedi elektrikli versiyonlardan geldi. MercedesBenz EQE ve BYD Han da segmentte belirleyici rol oynadı. E sedan segmentinde elektrikli modellerin toplam satışa katkısı 3 bin 852 adet olarak kayıtlara geçti. Burada da Volvo S90 ve DS 9 gibi modeller pazardan çekilmesi buradaki dengeyi çok da etkilemedi.

C segmentinde TOGG T10F etkisi

Türkiye’de sedan araç pazarının deyim yerindeyse ‘bel kemiği’ C sınıfıydı. Tabi bu talebin de güçlü bir şekilde C SUV’a kaydığı görülüyor. Ama sedan araçlar bazında paralel seyre rağmen bu sınıf 2024 yılına göre geçen sene yüzde 5,5 büyüdü. Bu büyüme ise tamamen elektrikli modeller sayesinde gerçekleşti. Kia Cerato pazardan tamamen silinirken, Hyundai Elantra satışları sembolik seviyelere indi. Honda Civic Sedan 2025’te son virajını alarak Türkiye’deki serüvenine son verdi, 2024’e kıyasla eksi yazdı. İçten yanmalı modellerin büyük bölümünde ivme kaybı yaşandı. Burada toplamda 194 bin 227 adet araç satıldı. Bunun 13 bin 384 adedi elektrikli oldu. Son çeyrekte Türkiye pazarına giren TOGG T10F sadece 11 bin 437 adetlik satışa ulaştı. Citroen C4X 1510 adet, yeni Mercedes CLA ise 437 adet satıldı.

Patron katını elektrikli sedanlar taşıyor

Sedan otomobil segmnetinin en üst sınıfı olan F sedan araçlarda elektrik yoğunluğu dikkat çekti. 2025 yılında satışlar sınırlı bir gerileme gösterdi fakat sonuç çok da dramatik olmadı. Bu sınıfta toplam 2 bin 212 adet araç satıldı. Bunu yüzde 50’den fazlasını ise elektrikli modeller oluşturdu. İçten yanmalı ve elektrikli modellerin birlikte yer aldığı pazarın en dikkat çeken markası Mercedes-Benz EQS oldu. Yüzde 100 elektrikli bir model olmasına rağmen pazarın zirvesinde 839 adetle adını yazdırdı. Bir diğer ilginç bir tabloya sahip olan model ise BMW 7 Serisi oldu. Bu modelden yıl boyunca toplam 593 adet araç satışı gerçekleşti. Pazarın ve segmnetinin ikinci en çok satan modeli oldu. 593 adetlik satışında 422 modeli i7 adı verilen yüzde 100 elektrikli modelle gerçekleşti. Elektrikli modeller olmasaydı, F sedan segmentinin satışları bin adedin altına inecekti.

Çinliler sahneye çıktı, denge değişti

D sedan segmenti, sedan dönüşümünün en net görüldüğü alanlardan biri haline geldi. Elektrikli ve yeni nesil modeller dikkat çekti. BYD Seal, Hyundai Ioniq 6, Volkswagen ID.7 gibi modeller segmentte dengeleri değiştirdi. BMW 4 Serisi’nde 674 adetlik elektrikli satış dikkat çekti. Bu sınıfta 31 bin 551 araç satıldı. 2024’te 28 bin 226 araç satışı gerçekleşmişti. D sedan segmentinde elektrikli modellerin toplam katkısı 2025’te 6 bin 612 adede ulaştı. Elektrikli modeller devrede olmasaydı, D sedan pazarı da 2024 yılının altına düşecekti. BYD Seal (2 bin 585 adet) ve Hyundai Ioniq 6 (2 bin 996 adet) elektrikli D sedan pazarını taşıyan modeller oldu.