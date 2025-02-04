Sektör daraldı; gözler hurda teşviki yasasında! (ÖTV'siz otomobil nasıl alınır)

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, bu yılın ocak ayında 68 bin 654 araç satıldığını açıkladı. Bu rakamın geçen seneye göre yüzde 13,86 düşmesine rağmen tüm zamanların en yüksek ikinci rakamı olduğu belirtildi.

Düşüşe etken olarak hem finansman koşulları hem de bazı markaların 2025 model araçlarının beklenmesi ile hurda teşviki yasasına dair tartışmalar gösteriliyor. Birçok kesimin hurda araçları üzerinden vergi avantajından yararlanmak istediği biliniyor.

Hurda araç teşviki yasası çıktı mı?

Vatandaşlar "Şubat 2025'te hurda teşviki yasası çıkar mı?" ve "Hurda araç teşviki yasası çıktı mı?" gibi soruları merak ediyor. Peki, nedir bu hurda teşviki yasası...

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kasım ayında sıfır araçları kapsayan yeni bir teklif sundu. Teklifle 25 yaş ve üstü araçlarını geri dönüşüme verenlerin Türkiye'de üretilen araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV ödemeden alabilmesinin önü açılıyor.

Hurda teşvikiyle hangi araçlar ÖTV'si alınabilir (Türkiye'de üretilen araçlar hangileri)

Hurda teşviki yasasının çıkması halinde yalnızca Türkiye'de üretilen araçlar bu kapsamda değerlendirilecek. Türkiye'de üretilen araçlar şöyle:

*Fiat Egea

*Fiat Fiorino

* Ford Transit

* Hyundai i10

* Hyundai i20

* Hyundai Bayon

* Renault Clio

* Renault Megane Sedan

* Renault Duster

* Togg T10X

* Toyota C-HR

* Toyota Corolla