Sektör rekora koşuyor
Otomotiv sektörü geçtiğimiz hafta da aktardığım üzere yükselişini sürdürüyor. Yüksek kredi koşulları, enflasyon, döviz kuru derken vergiler de sektörün hızını kesmeye yetmiyor. Çünkü ihtiyaç büyük. Hala otomobile sahip olma oranlarımız çok çok düşük.
Volkan DEMİRKUŞAK
Yüksek vergiler sadece daha kaliteli teknolojik otomobillere binmemizin önüne geçiyor ihtiyaç asla değişmiyor. ODMD rakamlarına göre yılın ilk 10 ayında 947.166 adetlik toplam otomobil ve hafif ticari satışı son iki ayın da beklentisiyle 1.2 milyon adede kadar çıkabilir.
Bu da Türk otomotiv sektörü açısından yine bir rekor anlamına geliyor. Togg’un 20 bin adedi geçmesi önemli, kamuda daha çok görmemiz gerek. Premium markalardan Mercedes 20 bin barajını aştı, BMW ve Audi yılı 20’ye yakın kapatır gibi.
Daha önce kendi rekorunu kıran Volvo 10 bin 405 adetle yine rekor kırdı. 100 adet satar mı denen Lexus 619 adede Porsche ise şimdiden 907 adede yükseldi. Fiat ve Renault zaten hep atbaşı gidiyor. Çinli Chery 50 bin adedi tek markayla aştı. Yani Türkiye hakettiği 1.5, 2 milyon adetlik pazara doğru ilerliyor.