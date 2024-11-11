Sektör rekora koşuyor

Volkan DEMİRKUŞAK

Yüksek ver­giler sadece daha kaliteli teknolojik oto­mobillere binmemizin önüne geçiyor ih­tiyaç asla değişmiyor. ODMD rakamları­na göre yılın ilk 10 ayında 947.166 adetlik toplam otomobil ve hafif ticari satışı son iki ayın da beklentisiyle 1.2 milyon ade­de kadar çıkabilir.

Bu da Türk otomotiv sektörü açısından yine bir rekor anlamı­na geliyor. Togg’un 20 bin adedi geçmesi önemli, kamuda daha çok görmemiz ge­rek. Premium markalardan Mercedes 20 bin barajını aştı, BMW ve Audi yılı 20’ye yakın kapatır gibi.

Daha önce kendi reko­runu kıran Volvo 10 bin 405 adetle yine rekor kırdı. 100 adet satar mı denen Lexus 619 adede Porsche ise şimdiden 907 ade­de yükseldi. Fiat ve Renault zaten hep at­başı gidiyor. Çinli Chery 50 bin adedi tek markayla aştı. Yani Türkiye hakettiği 1.5, 2 milyon adetlik pazara doğru ilerliyor.