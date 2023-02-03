Shell, 16. kez dünyanın en İyi madeni yağ tedarikçisi seçildi

Shell Madeni Yağlar, bu yıl 20’ncisi açıklanan Kline & Company madeni yağlar pazar analizi raporunda bir kez daha küresel lider ilan edildi ve böylece 16 kez üst üste ‘Dünyanın 1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi’ olarak gösterildi. Rapor, tüm madeni yağ tüketici pazarları, pazar segmentleri, ürün çeşitleri ve formülasyonları inceliyor. Shell, Kline & Company’nin takip ettiği tüketici, ticari ve endüstriyel pazarların üçünde de liderliğini koruyor.

Küresel ölçekteki bu benzersiz başarıdan dolayı duydukları mutluluğu ifade eden Shell & Turcas Madeni Yağlar Türkiye Kurumsal Satışlar Direktörü Can Ayvalıoğlu; “Uluslararası madeni yağlar pazarını 20 yıldır takip eden ve dünya çapında prestijli bir kuruluş olan Kline & Company tarafından 16 kez üst üste pazar lideri seçilmekten dolayı gurur duyuyoruz. Shell olarak küresel ölçekte 5 milyar litre satış hacmi ve %11,6’lık bir payla pazara liderlik ederken, hem müşterilerimize en iyiyi sunmamızı sağlayan inovasyonlara hem de dünyamız için en iyiyi sağlayan sürdürülebilir çözümlere odaklanıyoruz. 2019 yılında pazara sunduğumuz E-fluids portföyümüz bunun en güçlü kanıtı. Bu ürün grubumuzla araçların ve operasyonların güvenilirliğine, verimliliğine ve performansına katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde ise yeni ürünlerimizle aküler, veri merkezleri ve temiz enerji santralleri başta olmak üzere yeni nesil alanlara yönelik inovatif ürünler sunmaya hazırlanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı ise doğada çözünebilir malzemeler, döngüsel iş modelleri, sürdürülebilir paketleme gibi sektöre kattığımız ilklerle doğaya ve insana saygılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylece 2050 net sıfır hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Derince’de üretilen madeni yağ 68 ülkeye ihraç ediliyor

Shell’in Akdeniz’deki en büyük madeni yağ ve gres üretim tesisi olan Derince’deki üretim tesisi, 2021 yılında 130 milyon litrenin üzerinde madeni yağ ve gres üreterek yeni bir rekora imza attı. Shell & Turcas, bölgesel madeni yağ üretim üssü konumundaki Derince Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi’nden, hem iç pazara satış yaptı hem de Arjantin’den Suudi Arabistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Hollanda’ya toplam 68 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.