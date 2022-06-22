Sıfır araba fiyatları düşecek mi? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları neden yükseliyor?

Araba fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi ile birlikte üretimin aksaması, çip sorunu, tedarikte yaşanan sorunlar küresel çapta otomobil üretimini sekteye uğratmış, bunun sonucunda da sıfır araba fiyatları yükselişe geçmişti. Türkiye'de TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi de hem sıfır hem ikinci el araba fiyatlarının artmasına neden oldu.

Savaş zam getirdi

Araba fiyatlarına bir darbe de savaştan geldi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle fabrikalarda üretim maliyetleri rekor seviyelere çıktı. Mayıs ayıyla birlikte yeni zamlar gelmeye başladı. Türkiye'de otomobil fiyatları vergi diliminden de etkilenirken, değişen vergi dilimleri nedeniyle sıfır otomobil fiyatları bazı modellerde fiyatların iyiden iyiye yükselmesine neden oldu.

Üretimi olumsuz etkileyen bunca etmene talebin fazlalığı da eklendiğinde sıfır araba fiyatları ciddi oranda yükselirken, sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili oluyor.

Sıfır araba alamayan tüketiciler bu kez ikinci el pazarına yöneliyor. İkinci ele talebin artması ise ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Bayilerden 'gerçek alıcı' araştırması

Son dönemde galericilerin, al-sat yapanların tüketiciye araç satarak uçuk karlar elde etmeye çalıştığı iddiaları güçlenirken, bu iddialar markaları ve bayileri harekete geçirdi. Bayiler artık gelen müşterilerin araçları ihtiyaçları için aldığından, bir galeri ile bağlantısı olmadığına ikna olduktan sonra satışını yapıyor. Otomotiv markaları ise 'fırsatçılık' yapan bayilere ceza kesileceği konusunda uyarılar yapıyor.

Ayrıca bayiler, yakın dönemde sattıkları bir aracı ilan sitelerinde daha yüksek bir fiyattan koyan müşterilerini de arayarak, ilanı çekmesi uyarısında bulunuyor. Bayi temsilcisi aracı ilandan çekmemesi halinde o tüketiciye tekrar araç satmayacağını söylüyor.

Hacizli araç stokları eridi

Yakın zamana kadar bankaların stoklarında binlerce hacizli ve ipotekli araç bulunurken, son dönemde bu araçlar neredeyse tükendi. Tüketiciler kredi borçlarını ödemek için hacizli ve ipotekli araçlarını satışa çıkararak borcunu kapatırken, piyasa fiyatının altında satılan araçlara talep oldukça fazla oldu.

Bankaların kendi sitelerinde ya da aracı kurumlar üzerinden satışa sunulan araçların başlangıç bedelleri oldukça ekonomik olurken, araçlar çoğunlukla ihaleler sonrasında piyasa fiyatının yüzde 10 ila 20 altında fiyatlara satılıyor.

Yakın zamanda bankaların elindeki araçların sayısı bini geçerken, şu anda tüm bankaların toplam satılık araç sayısı 100'ü geçmiyor.