Sıfır araç trafiğine 'kur' freni

Aysel YÜCEL

Otomotiv sektöründe, ekim ayındaki rekorların ardından kasımda iç pazar satışlarında frene basıldı. Kurda yaşanan dalgalı seyir son 10 günde bayi trafiğini azalttı. Tüketici ilk günler kur çok yükseldiği için bekleme moduna girdi. Geçen haftadan bu yana ise kurun aşağı yönlü seyri tüketicide fiyatların düşeceği beklentisi yarattı.

"Bayi trafiğinde ciddi düşüş var"

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, kasım ayında satışlarda ekimdeki ivmenin azaldığını, özellikle son 10 günde kurdaki dalgalanmaya bağlı olarak showroom trafiğinde ciddi düşüşler olduğunu söyledi. Kılıçer, “Bizde de ciddi düşüşler var. Ancak pazar tahminimizi değiştirmedik. Yıl sonunda 650 bin adetlik otomobil satışı öngörüyoruz” dedi.

"Tüketici bekleme modunda"

Hyundai yetkilileri de kasım ayının ilk iki haftasında satışlarda yavaşlama olduğunu, tüketicinin bekleme moduna geçtiğini söyledi. Hyundai yetkilileri önümüzdeki haftalarda showroom trafiğinin yeniden hareketleneceğini öngörüyor.

Aynı zamanda eski OYDER Başkanı olan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan da showroom'larda özellikle kurun hızlı yükseldiği 5 Kasım Cuma gününden bu yana talepte azalma olduğunu söyledi. Gülan, kasım ayında markaların araçlara yüzde 4 ila yüzde 7 arasında zam yaptığını aktardı. Normalde yüzde 5 daha zam yapılması beklenirken, kurdaki düşüş nedeniyle markaların bundan vazgeçebileceğini söyledi. Gülan, “Kurun nerede duracağı kasım ayı rakamlarını etkileyecek” dedi.

"Satışların çoğu eski spariş"

Minoto ve Albayrac CEO’su Ferhat Albayrak, şu anda özellikle başlangıç seviyesi ve orta segment araçlarda showroom’larda trafiğin azaldığını söyledi. Albayrak, “Pazarda şu anda geçmiş aylardaki kadar yoğun bir talep yok. Daha çok siparişi önceden verilmiş, sırada bekleyenlerin yarattığı bir hareket var. Yeni talep çok azalmış durumda” dedi.

Tüketicide geçen hafta kurdaki düşüş sonrası fiyatlarda indirim beklentisi oluştuğunu ifade eden Albayrak, “Müşteri dövizin düşmesi ile hemen fiyatlarda aşağı yönlü revize edileceği beklentisine girdi. Biz kendi şirketimizde bunu yaptık ve çok pozitif tepki aldık” dedi. Albayrak, ikinci el pazarında da fahiş fiyatların satışları azalttığını söyledi. Albayrak, “İkinci el fiyatlarında yüzde 15’lik bir köpük var. Satışların artması için bu köpüğün azalması lazım. Bunun da 2021’in ilk çeyreğinde, stok sorununun önemli oranda ortadan kalkması ile olacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kasım satışı 95 bin adet olur"

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Bilecik ise “Sıfır ve ikinci el satışlarında biraz sakinleşme olduğunu gözlemliyoruz. Buna rağmen kasım sonunda 95 bin adetlik satış öngörüyoruz. İlginç bir ay yaşıyoruz” dedi. 2019 Kasım ayında yaklaşık 58 bin adetlik satış yapılmıştı.

"Vergiler aracın kullanım sürecine yayılmalı"

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, yılsonunda pazarın 800 binli adetlere ulaşmasını beklediklerini söyledi. Temmuz, eylül ve ekim aylarından tarihsel olarak en yüksek iç pazar rakamlarına ulaşıldığını hatırlatan Yenigün, ancak geçmiş yıllardaki 1 milyon adetlik iç pazar büyüklüğüne yeniden ulaşılması ve hatta pazarın öngörülebilir şekilde daha da büyümesinin sağlanması için kalıcı düzenlemelerin önem taşıdığına vurgu yaptı. Yenigün şöyle devam etti:” Daha fazla araç satışı ile vergi gelirini yükseltmeyi hedefleyen, satın alma vergi yükünün aracın kullanım sürecine yayıldığı bir vergi sistemi ve yaşlı araç değişim programı ile iç pazarın önce 1 milyon ardından 1,5 milyon sonrasında da 2 milyon adetlik potansiyeline kısa sürede ulaşabileceğini düşünüyoruz. OSD olarak gelecekten beklentimiz, değişen otomotiv eko-sisteminde ülkemizin mevcut rekabetçiliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefleyen uzun vadeli planlar üzerine kurgulu bir yaklaşım ile ihracatımızı artırmak, öngörülebilir ve büyüyen bir iç pazar ile ülkemize daha fazla yatırım gelmesi için gerekli ortamın oluşturulması.”

Üretim ekimde yüzde 14 arttı

Otomotivde ekim ayı iç pazar ve ihracat verilerinin ardından üretim rakamları da açıklandı. OSD’nin verilerine göre ekim ayında otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 150 bin 746 adet olurken, bu dönemde 95 bin 915 adet otomobil üretildi. Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 1 milyon 4 bin 974 adet, otomobil üretimi yüzde 15 azalarak 671 bin 676 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 33 bin 485 adete ulaştı. Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 30 azalarak 720 bin 208 adet olarak gerçekleşti, 20,4 milyar dolar oldu. İlk 10 ayda iç pazarındaki toplam satışlar, 2019'un ynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydederek, 605 bin 390 adet oldu.