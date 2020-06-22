'Sıfır oto' satışları yüzde 40 artacak

22 Haziran 2020

Aysel YÜCEL

Salgın nedeniyle kapanan otomotiv fabrikalarının yeniden açılmasıyla sıfır araç pazarında satışlar hızlandı. ‘Gelen araç beklemeden gidiyor’ diyerek satışlardaki yüksek talebi vurgulayan markalar, haziranda en iyimser tahminle 60-65 bin adetlik pazar bekliyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’tan fazla artış anlamına geliyor. Böylece üç yıl sonra ilk kez haziran ayında pazarda daralma olmayacak. Otomotivciler yılsonu hedefini yukarı yönlü revize ederken, pazarın bu yıl yüzde 35’e yakın artarak 650 bin adetlere kadar çıkabileceğini öngörenler de var.

Satışlardaki artışta en önemli etkenlerin ötelenen talebin devreye girmesi, pandemi sonrası özel araca talebin artması ve düşük faizli kredi ile finansmana erişimin kolaylaşması olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, sıfır araç pazarındaki son gelişmeleri ve yılsonu tahminlerini DÜNYA’ya açıkladı.

Murat Berkel/Hyundai

“Araç geldiği anda gidiyor”

Haziran ayında pazardan en umutlu olan markalardan biri de Hyundai. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, haziran ayında 60 binlik pazar beklentileri olduğunu belirtirken, artan talep sonrası yılsonu hedeflerini de yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Berkel, satışlara yönelik şu önemli açıklamalarda bulundu: “Talep bu şekilde devam eder ve gündemde ekstra olumsuz bir durum yaşanmaza yılsonunda yaklaşık 500-550 binlik pazar öngörüyoruz. Haziran ayından önce pazar öngörümüz 430 bin ila 450 bin seviyesindeydi. Hızlı tempodan dolayı yukarı yönlü revize ettik. Hatta tempoya göre bu rakam bile yukarı yönlü revize dilebilir. Gelen araç beklemeden gidiyor. Talebe yetişebilmek için siparişlerimizi artırıyoruz. Şu anda en çok Hyundai Tucson satılıyor. SUV'da çok ciddi bir talep var. Öte yandan yerli üretim olan i10'da satışları da oldukça iyi. Otomotivciler mutlu ve umutlu diyebiliriz.”

Altan Aytaç/Fiat

“60-65 binlik pazar bekliyoruz”

Haziran ayı için en yüksek pazar tahmini Fiat’tan geldi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, haziran ayında toplam pazarın 60 bin ila 65 bin aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Altan Aytaç, yılsonu beklentilerinin ise 600 bin adet olduğunu açıkladı.

İbrahim Anaç/Peugeot

“Yılsonunu tedarik belirleyecek”

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, haziran ayında satışların hızlandığına dikkat çekerek, pazarın 55 bin ile 60 bin arasında olmasını beklediklerini söyledi. Anaç, yılsonu pazar tahminlerinin 600-650 bin arası olduğunu ancak bu noktada tedariğin belirleyici olacağını söyledi.

Nevzat Kaya/Aston Martin

“Hem satışta hem serviste hareket var”

Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, mayıs ayı ortasından itibaren hem satış hem de servis alanında ciddi bir hareketlenme başladığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Ötelenen satın alma talepleri, normalleşme adımları ile bir anda yoğunlaştı. Uçak yolcuğundan çekinen bazı müşterilerimiz konforlu ve güvenli bir şekilde uzun yol yapabilecekleri SUV segmentinde araçlara yöneldiler. Bireysel kullanıma yönelik spor otomobillerde de normalleşme sonrası hareketlenme var. Hem satışta hem serviste hareket var. Ancak fabrikalar yeni açıldığı için araç bulunurluğu konusunda sıkıntılar buluyor. ”

Alp Gülan/Gülan Otomotiv

“Araç olsa daha fazla satabilirdik”

Gülan Otomotiv Kurucu Ortağı Alp Gülan, haziran ayında yaklaşık 50 bin adetlik pazar beklentileri olduğunu ifade etti. Gülan, “Stok sorunu olmasa daha fazla araç satılırdı. Çünkü düşük faizler ve ötelenmiş talep birleşmiş durumda. Araç bulamayan müşteri ikinci eldeki fiyatları arttırıyor kiralamacılar yeni araç bulamayınca ikinci ele çok fazla araç çıkmıyor. Ancak temmuzda tablo düzelmeye başlar. Kiralamacılar yeni araç bulmaya başladıkça ikinci el yeniden araba çıkartırlar ikinci eldeki piyasadaki fiyatlar da regüle olmaya başlar” dedi.

Uğur Sakarya/Autofocus

“Pazar 15 bin adet daha fazla olabilirdi”

Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Uğur Sakarya, yeterli sayıda araç olması halinde haziranda en az 15 bin adet daha fazla araç satılabileceği öngörüsünde bulunarak “Haziran ayı satışları çok iyi gidiyor. Haziran başında söylediğim talep patlaması hem sıfır, hem ikinci el araç için tüm otomotiv sektörüne yayıldı. Yıl sonuna kadar bu temponun devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

Minoto/Ferhat Albayrak

“Stok kalmadı, eylül ve ekime sipariş alan var”

Online sıfır araç satış platformu Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, gelen aramalarda ve site trafiğinde büyük yoğunluk dikkat çekerek, “Talep çok yüksek. Bayilerin stoğu kalmadı. Eylül ve ekime sipariş alanlar var. Yılsonu için son çeyrek performansı çok önemli. Yılsonunda pazarın 600 binler civarında olacağını öngörüyorum” açıklamasında bulundu. Albayrak, sektördeki stok sorununa da değinerek, markaların tedarik planlamasını doğru yapması gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Artık klasik haline dönüşen araç olduğunda talep olmaması, talep olduğunda araç olmaması döngüsünden sektörün kurtulması gerekiyor. Bunu iyi yöneten markalar var ve diğerlerine örnek olmalı.”

Emre Ayyıldız: İkinci el satışları %100 arttı



Haziran ayında ikinci el satışları sıfır araca göre daha hızlı yükseldi. Birçok marka haziran ayının ilk iki haftasında mayıs ayı satışlarını yakaladıklarını vurguluyor. Hatta bazı şirketler, geçen yılın haziran ayı satışlarını şimdiden geçti. Bu markalardan biri de pazarın önemli oyuncularından İkinciyeni oldu. İkinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Haziranda satışlar çok iyi gidiyor. Geçen hafta itibariyle mayıs ayı toplam satışlarını geçtik. İlk 15 günde İkinciyeni.com olarak bin 150 aracın satışını yaptık. Mayıs aynının aynı dönemine göre satışlarımızda yüzde 100 artışı var. Hatta 19 günde bir önceki yılın haziran satışlarını da yakaladık. Bu durum ülkede ekonominin ve talebin toparlanmaya başladığının güçlü bir göstergesi. Sıfır araç pazarında haziranda satışlar iyi gidiyor. Bu yıl otomobil ve hafif ticari pazarı 55 bin adedin üzerinde olur” diye konuştu.

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: Yerli araçta tüm çarklar dönüyor



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışların nihayet mayıs ayıyla birlikte harekete geçtiğini, haziran ayında ise daha da hızlandığını vurgulayarak, “Haziran ayında otomotiv satışlarının geçen seneki haziranın üstünde kapanacağını öngörüyoruz. Araç bulunurluğu ile ilgili sıkıntı devam ediyor. Bizim Türkiye’de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa’daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye’de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zamanda araç bulunabiliyor" dedi. Şahsuvaroğlu, ayrıca salgın sonrası çevreci araçlara ilginin artığını söyledi.



'ÖTV indirimi beklemiyoruz'



OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, piyasadaki söylentilerin aksine ÖTV indirimi beklemediklerinin altını çizerek, “Özellikle satışların hareketli olduğu dönemde ÖTV indiriminin gelmeyeceğini söylüyoruz. Bu dedikoduları çıkaranların amaçlarını bilemiyorum” dedi.