Sıfır ve ikinci el araba fiyatları artıyor! Araba fiyatları düşecek mi?

Tüm dünyada yaşanan çip ve tedarik sorunları araba fiyatlarında artışa neden olurken, Türkiye'de TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve yüksek vergiler nedeniyle araba fiyatları son dönemde ciddi bir yükseliş yaşadı. Sadece son 10 günde sıfır araba fiyatları yüzde 20 oranında artarken, bu artış doğal olarak ikinci el araba fiyatları üzerinde de etkili oldu. Araba almak isteyenler bayilerde araba bulmakta sorun yaşarken, internette yer alan ilanlarda ise arabanın normal fiyatının çok üzerinde rakamlar alıcılardan isteniyor.

Kasımda satışlar azaldı

Kasım ayı geride kalırken, Otomotiv Distibütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,2 azalarak 42 bin 982 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,2 artarak 17 bin 234 adet oldu. Pazar toplamında ise kasım ayında yıllık bazda satışlar yüzde 24,9 azalarak 60 bin 216 adet şeklinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 24,7 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 29,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 7,4 azaldı.

Araba fiyatları yükselecek mi?

Globalde koronavirüsün omicron varyantı kaygılara neden olurken, çip ve tedarikte sorunların bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan döviz kuru karşısında değer kaybeden TL'nin de araba fiyatlarının yükselmesinde etkisi malum. TCMB'nin faiz indirimine devam etmekte kararlı olması dövizde yükselişin süreceği şeklinde yorumlanırken, bu durumun araba fiyatlarının da artmasına neden olacağı düşünülüyor.

200 bin TL'nin altında otomobil kalmadı

Son bir ayda gelen zamlar ve fiyat güncellemeleri sonrasında neredeyse 200 bin liranın altında alınabilecek sıfır araba kalmadı. Tüketiciler sadece kimi ticari araçlara 200 bin liranın altına fiyatlarla sahip olabiliyor.