Şirket araçları yerine ulaşım paketleri geliyor
Araç kiralama şirketleri ALD Automotive ve LeasePlan’ın birleşmesiyle doğan küresel mobilite markası Ayvens, filo kiralamanın ötesinde mobilite odaklı çözümler geliştirmeye odaklandı. Şirket, araç kiralayan şirketlere özel oluşturulacak mobilite paketleriyle müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun kiralama alternatifleri geliştirmeyi hedefliyor.
Dev bir birleşme Ayvens. Leaseplan ve ALD’nin birleşmesinden ortaya çıkan hali hazırda 3.3 milyon araçlık bir parkı bulunan yılda da 800-900 bin adetlik yeni otomobil satın alan dev bir şirket Ayvens. Geçen yıl eylül ayında tanıtıldı, temel anlamıyla isminin de bir manası yok. Söylenmesi kolay bir isim seçmiş global marka.
ALD’nin Leaseplan’a yaptığı tekliften sonra toplam 42 ülkeyi kapsayan birleşme adım adım ilerlemiş. Ayvens Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay “Artık Ayvens olduktan sonra filo kiralamadan yavaş yavaş mobiliteye doğru konumlamaya çalışıyoruz şirketi. Çünkü gerçekten böyle bir kayış da var.
Yani artık bizim müşterilerimizle olan ilişkimiz sadece al bu arabayı kirala 3-4 sene kullan sonra bize iade et, sana yenisini verelimden ziyade biraz daha artık senin ihtiyacın nedir noktasına gelmek istiyoruz. Yani bu araçları ne için kullanıyorsun? Tek bir araç yeterli mi? Bu araç aslında belki sana fazla, daha küçük bir araba kullan ya da birkaç tane araç kullanılarak aslında bu ulaşımını sağla noktasında diye açabilirim. Mobilite biraz popüler bir kavram oldu. Son dönemde herkes kullanıyor ama içini doldurmak lazım. Bizim Ayvens olarak da amacımız da biraz bunun içini doldurmak dedi.
Şirket araçları ne olacak?
Oktay, pandemiyle birlikte değişen çalışma koşulları, mobilite ihtiyacının şirketi de başka bir yere götürdüğünü söyledi. Mobilite paketi adını verdikleri çözümlerle önce müşteriye ihtiyaçları konusunda danışmanlık verecek marka. Ardından da toplu taşıma çözümler, mobilite markalarıyla anlaşmalar, kolay parklanmalar, deniz ulaşımı gibi entegre çözümlerle ulaşımda özellikle de şirket çalışanlarına farklı çözümler sunmayı planlıyor Ayvens. Entegre olduğu için sistemler partnerliklerle yürüyecek ama lokal çözümler de olacak.
Yani şirketlerde araçların sayılarının azalması atıl duran şirket araçlarının ortak araca dönüşmesi gibi alternatifler yaratılacak. Oktay, “Dolayısıyla mobilite artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aslında bir taraftan da deneyim. Yani hayatımızı artık mobilite ile ilgili birçok şeye girmeye başladı. Mikromobilite dediğimiz artık scooterları kullanıyoruz, bisiklet kullanıyoruz. Onun dışında zaten kamunun bize vermiş olduğu metro ya da diğer otobüs gibi ulaşım araçları var.
Bunların hepsi artık mobilitenin içinde. Uçak, İstanbul’da deniz taksi, vapurlar. Bunların hepsi aslında bizim mobilitemizi sağlayan farklı farklı ulaşım araçları. Dolayısıyla bunların hepsinin içinde olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Bizim de Ayvens olarak hedefimiz insanlara bu çoklu aracı kullanmayı çok kolay bir şekilde sağlamak. Bu kolay bir şey değil. Bu bir yolculuk. Bu hemen bugünden yarına olacak bir şey de değil ama hedefimiz standart düz bir kiralama oyuncusu olmaktan çıkıp artık müşterilerimizin her tür mobilite ihtiyacını sağlayacak bir şirket olmak” ifadelerini kullanıyor.
Türkiye’de ikinci
LeasePlan’ın sektörde büyük bir oyuncu olduğunu, ALD’nin de büyüğe yakın bir oyuncu olduğunu dile getiren Oktay konuşmasını şöyle sürdürüyor; “Yeni yapıda en büyük 2 oyuncudan biri olduk Türkiye pazarında. Dünyada açık ara en büyük oyuncu olduk. Globalde toplamda 3.3 milyon araç, 53 milyar euro bilanço büyüklüğü. Dolayısıyla Türkiye’nin de en büyük oyuncularından biri olduk.
Dolayısıyla istiyoruz ki bu mobilite dönüşümünde öncü olalım, elektrifikasyonda öncü olalım. Orada bir önderliğimiz var. Dünyanın en büyük elektrikli araç parkına sahip Ayvens. 600 binin üzerinde şu anda elektrikli aracı var tüm grubun. Elektrikli araç derken hem saf elektrikli hem de şarjlı elektrikli araçlardan bahsediyorum. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir parka sahip, önemli bir deneyime sahip elektrikli araç konusunda ve bu hızla artıyor.
Yani şu anda aldığımız siparişlerin, global anlamda her ay aldığımız siparişlerin %35, üçte biri elektrikli araç. Türkiye’de şimdilik elektrikli otomobile karşı hala bir önyargı bir direnç var. Şu anda sektörün geldiği nokta %1. Yani tüm parkın %1’i sadece saf elektrikli. Şarjlı elektrik de koyarsak işte 1,5’a yakın. Çok düşük. Yani Avrupa’da bu oranlar %15-20’lerde. Yani parkların %15-20’si elektrikli. Türkiye’de %1,5. Dolayısıyla daha gideceğimiz bayağı bir yol var ama ilgi var. Onu söyleyebilirim elektrikli araçlarla ilgili.”
Merdiven altı kiralamaya ceza olumlu
Yakın tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 bin 600 araç kiralama firmasına 7,7 milyarlık bir kayıt dışılık tespit etti ve 500 milyon lira ceza kesmişti. Bu konuda da değerlendirme yapan Oktay, “Cezalarla ilgili, açıkçası bu kadar çok kiralama şirketine ceza verildiği zaman sayıya biz de çok şaşırdık. Bu kadar çok kiralama şirketi var mıymış diye.
Bizim gördüğümüz bu ceza kesilenlerin tamamına yakını aslında kiralama faaliyeti yapmayan, bizim merdiven altı dediğimiz, derneğimiz TOKKDER’e üye olmayan kiralama faaliyeti altında aslında daha çok araba alım satımı yapan firmalar bizim gördüğümüz. Dolayısıyla dernek olarak bunlara yapabileceğimiz bir şey yok. Üyemiz de değiller. Doğru bir hareket diye düşünüyoruz çünkü orada herhalde kiralama kisvesi altında avantajlardan kullanma ve birtakım ruhsatlamalardan kaçınma amaçlı şirketlere böyle bir denetiminin yapılması ve böyle bir cezanın kesilmesi hakkaniyet adına iyi olmuş diye düşünüyoruz” diye konuştu.
Araçlar otoparklarda yatıyor
Paketin bir uygulama üzerinden kullanılacağını söyleyen Oktay, “Bu gerçekten bir danışmanlık. Çünkü bugün maalesef şirket araçlarının çoğu gün boyu otoparkta yatıyor. Aslında çok verimsiz bir şeyden bahsediyoruz. Şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği araçlar aslında son derece verimsiz çalışıyor. Yani sabah iş yerine geliniyor akşam dönülüyor.
Onun dışında arabalar çok boşta yatıyor. Bu çok çok verimsiz bir kullanım. Kaynak kısıtı olan bir yapıda çok doğru değil. “Aslında gerçek araç ihtiyacınız bu mu, şu kadar daha az araçla yapar mısınız, belki size biraz havuz önersek ya da birkaç tane araçtan oluşan bir mobilite paketiyle sadece ilk kullanıcıya tek araç vermek yerine başka şeyler önerelim” gibi işleri de müşterilerimiz için yapacağız. Bu zaten Avrupa’da birçok ülkede yapılıyor şu anda” açıklamasını yaptı.
Maliyetler arttı temiz ikinci el dönemi başladı
Eskiden 3 bin TL’ye kiralanan otomobilin şimdi 10 kat fiyatla kiralanıyor oluşunun haklı olarak müşterileri zorladığını belirten Oktay, “Otomobile ulaşımın zorlaşması, kredi koşulları hepsi zorluk. Bu nedenler Ayvens son dönemde temiz ikinci el otomobillere de ağırlık veriyor. Şirket bakım onarım ve tamiratta kendi kaynaklarını kullanıyor. 0 olmayan ama temiz otomobiller daha uygun maliyetli kiralama arayan müşterilere sunuluyor” dedi. Kiralamada dönemselliği, yıl sonu beklentisini kaldırdıklarını ifade eden Oktay, bu sayede sene sonundaki yığılmayı da engellediklerini ifade etti.