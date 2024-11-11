Şirket araçları yerine ulaşım paketleri geliyor

Dev bir birleşme Ay­vens. Leaseplan ve ALD’nin birleşmesin­den ortaya çıkan hali hazır­da 3.3 milyon araçlık bir par­kı bulunan yılda da 800-900 bin adetlik yeni otomobil sa­tın alan dev bir şirket Ayvens. Geçen yıl eylül ayında tanıtıl­dı, temel anlamıyla isminin de bir manası yok. Söylenme­si kolay bir isim seçmiş global marka.

ALD’nin Leaseplan’a yaptığı tekliften sonra toplam 42 ülkeyi kapsayan birleşme adım adım ilerlemiş. Ayvens Türkiye Genel Müdürü Tür­kay Oktay “Artık Ayvens ol­duktan sonra filo kiralama­dan yavaş yavaş mobiliteye doğru konumlamaya çalışı­yoruz şirketi. Çünkü gerçek­ten böyle bir kayış da var.

Yani artık bizim müşterilerimiz­le olan ilişkimiz sadece al bu arabayı kirala 3-4 sene kullan sonra bize iade et, sana yeni­sini verelimden ziyade biraz daha artık senin ihtiyacın ne­dir noktasına gelmek istiyo­ruz. Yani bu araçları ne için kullanıyorsun? Tek bir araç yeterli mi? Bu araç aslında belki sana fazla, daha küçük bir araba kullan ya da birkaç tane araç kullanılarak aslında bu ulaşımını sağla noktasında diye açabilirim. Mobilite bi­raz popüler bir kavram oldu. Son dönemde herkes kullanı­yor ama içini doldurmak la­zım. Bizim Ayvens olarak da amacımız da biraz bunun içi­ni doldurmak dedi.

Şirket araçları ne olacak?

Oktay, pandemiyle birlik­te değişen çalışma koşulla­rı, mobilite ihtiyacının şirke­ti de başka bir yere götürdü­ğünü söyledi. Mobilite paketi adını verdikleri çözümlerle önce müşteriye ihtiyaçları ko­nusunda danışmanlık verecek marka. Ardından da toplu taşı­ma çözümler, mobilite marka­larıyla anlaşmalar, kolay park­lanmalar, deniz ulaşımı gibi entegre çözümlerle ulaşımda özellikle de şirket çalışanla­rına farklı çözümler sunmayı planlıyor Ayvens. Entegre ol­duğu için sistemler partner­liklerle yürüyecek ama lokal çözümler de olacak.

Yani şir­ketlerde araçların sayıları­nın azalması atıl duran şirket araçlarının ortak araca dönüş­mesi gibi alternatifler yaratı­lacak. Oktay, “Dolayısıyla mo­bilite artık sadece bir yerden bir yere gitmek değil, aslında bir taraftan da deneyim. Yani hayatımızı artık mobilite ile il­gili birçok şeye girmeye baş­ladı. Mikromobilite dediğimiz artık scooterları kullanıyoruz, bisiklet kullanıyoruz. Onun dışında zaten kamunun bize vermiş olduğu metro ya da di­ğer otobüs gibi ulaşım araçları var.

Bunların hepsi artık mo­bilitenin içinde. Uçak, İstan­bul’da deniz taksi, vapurlar. Bunların hepsi aslında bizim mobilitemizi sağlayan farklı farklı ulaşım araçları. Dolayı­sıyla bunların hepsinin için­de olduğu bir şeyden bahsedi­yoruz. Bizim de Ayvens olarak hedefimiz insanlara bu çoklu aracı kullanmayı çok kolay bir şekilde sağlamak. Bu kolay bir şey değil. Bu bir yolculuk. Bu hemen bugünden yarına ola­cak bir şey de değil ama hede­fimiz standart düz bir kirala­ma oyuncusu olmaktan çıkıp artık müşterilerimizin her tür mobilite ihtiyacını sağlayacak bir şirket olmak” ifadelerini kullanıyor.

Türkiye’de ikinci

LeasePlan’ın sektörde bü­yük bir oyuncu olduğunu, ALD’nin de büyüğe yakın bir oyuncu olduğunu dile getiren Oktay konuşmasını şöyle sür­dürüyor; “Yeni yapıda en bü­yük 2 oyuncudan biri olduk Türkiye pazarında. Dünyada açık ara en büyük oyuncu ol­duk. Globalde toplamda 3.3 milyon araç, 53 milyar euro bilanço büyüklüğü. Dolayı­sıyla Türkiye’nin de en büyük oyuncularından biri olduk.

Dolayısıyla istiyoruz ki bu mobilite dönüşümünde öncü olalım, elektrifikasyonda ön­cü olalım. Orada bir önderli­ğimiz var. Dünyanın en büyük elektrikli araç parkına sahip Ayvens. 600 binin üzerinde şu anda elektrikli aracı var tüm grubun. Elektrikli araç derken hem saf elektrikli hem de şarj­lı elektrikli araçlardan bahse­diyorum. Dolayısıyla bu an­lamda önemli bir parka sahip, önemli bir deneyime sahip elektrikli araç konusunda ve bu hızla artıyor.

Yani şu anda aldığımız siparişlerin, global anlamda her ay aldığımız si­parişlerin %35, üçte biri elekt­rikli araç. Türkiye’de şimdilik elektrikli otomobile karşı hala bir önyargı bir direnç var. Şu anda sektörün geldiği nokta %1. Yani tüm parkın %1’i sade­ce saf elektrikli. Şarjlı elektrik de koyarsak işte 1,5’a yakın. Çok düşük. Yani Avrupa’da bu oranlar %15-20’lerde. Yani parkların %15-20’si elektrik­li. Türkiye’de %1,5. Dolayısıy­la daha gideceğimiz bayağı bir yol var ama ilgi var. Onu söy­leyebilirim elektrikli araçlar­la ilgili.”

Merdiven altı kiralamaya ceza olumlu

Yakın tarihte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 5 bin 600 araç kiralama firmasına 7,7 milyarlık bir kayıt dışılık tespit etti ve 500 milyon lira ceza kesmişti. Bu konuda da değerlendirme yapan Oktay, “Cezalarla ilgili, açıkçası bu kadar çok kiralama şirketi­ne ceza verildiği zaman sayı­ya biz de çok şaşırdık. Bu ka­dar çok kiralama şirketi var mıymış diye.

Bizim gördüğü­müz bu ceza kesilenlerin ta­mamına yakını aslında kira­lama faaliyeti yapmayan, bi­zim merdiven altı dediğimiz, derneğimiz TOKKDER’e üye olmayan kiralama faaliyeti al­tında aslında daha çok araba alım satımı yapan firmalar bi­zim gördüğümüz. Dolayısıyla dernek olarak bunlara yapabi­leceğimiz bir şey yok. Üyemiz de değiller. Doğru bir hareket diye düşünüyoruz çünkü ora­da herhalde kiralama kisvesi altında avantajlardan kullan­ma ve birtakım ruhsatlama­lardan kaçınma amaçlı şirket­lere böyle bir denetiminin ya­pılması ve böyle bir cezanın kesilmesi hakkaniyet adına iyi olmuş diye düşünüyoruz” diye konuştu.

Araçlar otoparklarda yatıyor

Paketin bir uygulama üzerinden kullanılacağını söyleyen Oktay, “Bu gerçekten bir danışmanlık. Çünkü bugün maalesef şirket araçlarının çoğu gün boyu otoparkta yatıyor. Aslında çok verimsiz bir şeyden bahsediyoruz. Şirketlerin çalışanlarına tahsis ettiği araçlar aslında son derece verimsiz çalışıyor. Yani sabah iş yerine geliniyor akşam dönülüyor.

Onun dışında arabalar çok boşta yatıyor. Bu çok çok verimsiz bir kullanım. Kaynak kısıtı olan bir yapıda çok doğru değil. “Aslında gerçek araç ihtiyacınız bu mu, şu kadar daha az araçla yapar mısınız, belki size biraz havuz önersek ya da birkaç tane araçtan oluşan bir mobilite paketiyle sadece ilk kullanıcıya tek araç vermek yerine başka şeyler önerelim” gibi işleri de müşterilerimiz için yapacağız. Bu zaten Avrupa’da birçok ülkede yapılıyor şu anda” açıklamasını yaptı.

Maliyetler arttı temiz ikinci el dönemi başladı

Eskiden 3 bin TL’ye kiralanan otomobilin şimdi 10 kat fiyatla kiralanıyor oluşunun haklı olarak müşterileri zorladığını belirten Oktay, “Otomobile ulaşımın zorlaşması, kredi koşulları hepsi zorluk. Bu nedenler Ayvens son dönemde temiz ikinci el otomobillere de ağırlık veriyor. Şirket bakım onarım ve tamiratta kendi kaynaklarını kullanıyor. 0 olmayan ama temiz otomobiller daha uygun maliyetli kiralama arayan müşterilere sunuluyor” dedi. Kiralamada dönemselliği, yıl sonu beklentisini kaldırdıklarını ifade eden Oktay, bu sayede sene sonundaki yığılmayı da engellediklerini ifade etti.