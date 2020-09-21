Şirketler, operasyonel kiralama modellerinde artış planlıyor

21 Eylül 2020

TEB Arval’in sponsorluğu ile gerçekleştirilen ve bu yıl 300’ü Türkiye’den olmak üzere 20 ülkeden 5 bin 600 filo yöneticisinin görüşünün alındığı Arval Mobility Observatory Barometre 2020’nin sonuçlarına göre, Türkiye’de çok büyük ölçekli şirketlerin çoğunluğu önümüzdeki üç yıl içinde araç filolarını oluştururken operasyonel kiralamayı artırmayı hedefliyor.

Filolarda araçların yenilenme sıklığından telematik kullanımının yaygınlığına kadar birçok konu başlığının dahil edildiği Arval Mobility Observatory Barometre 2020’de, katılımcılara şirketlerin filo finansmanında tercih ettikleri yöntemler de soruldu.

Buna göre Türkiye’deki şirketlerin yüzde 48’i araçlarını kendileri satın alırken, yüzde 16’sı operasyonel kiralamayı tercih ediyor. Araç alımlarında taşıt kredisi kullanan şirketlerin oranı ise yüzde 27.

Araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki dağılımda ise dünyada araçlarını kendileri satın alan şirketlerin oranı yüzde 40, operasyonel kiralamadan yararlananların oranı ise yüzde 27. Dünyada araçlarını taşıt kredisi ile satın alan şirketlerin oranı ise yüzde 10.

Operasyonel kiralamaya yönelim artacak

Türkiye’de 1 ile 99 arası çalışanı olan küçük - orta ölçekli kurumlarda operasyonel kiralamanın tercih edilme oranı yüzde 9 iken, 250’den fazla çalışanı olan büyük ölçekli şirketlerde bu oran yüzde 28’lere yükseliyor.

Filo yöneticilerine önümüzdeki 3 yıl içinde filolarındaki operasyonel kiralamayı artırma konusundaki yaklaşımlarının da sorulduğu araştırmaya göre, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 40’ı operasyonel kiralama modelini artırmayı planladığını ifade ediyor.

250’den fazla çalışanı olan ve büyük ölçekli şirket kategorisinde yer alan şirketlerin yüzde 69’u önümüzdeki 3 yıl içinde operasyonel kiralamalarını geliştirme niyetindeler. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 44 seviyesindeydi.

Araştırmaya göre, dünyada da tüm ölçeklerdeki şirketlerde operasyonel kiralamayı geliştirme konusu yükselişte. Geçtiğimiz yıl yüzde 27 olan oran bu yıl yüzde 39’a çıkarken; dünyada da yine büyük ölçekli şirket kategorisindeki şirketlerin yüzde 52'si önümüzdeki 3 yıl içinde operasyonel kiralamalarını geliştirme niyetinde olduklarını ifade etti.

"Şirket araçları peşin alım ya da taşıt kredisi ile finanse ediliyor"

Arval Mobility Observatory Barometre 2020’nin sonuçlarını değerlendiren Arval Mobility Observatory Türkiye Sözcüsü Berrak İnceleme, "Türkiye’de hala şirketlerin çok büyük bir kısmı, özellikle de küçük ve orta ölçekli kurumlar, şirket araçlarını peşin alım ya da taşıt kredisi ile finanse ediyor. Büyük ölçekli kurumlarda ise operasyonel kiralamanın çok fazla tercih edildiğini gözlemliyoruz. Operasyonel kiralama sektörü, her ne kadar geçtiğimiz birkaç yıla kıyasla daralma göstermiş olsa da, filo yöneticilerinin önümüzdeki 3 yıllık operasyonel kiralamadaki büyüme beklentileri ortaya çok daha pozitif bir tablo koyuyor.” dedi.