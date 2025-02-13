Skoda seri üretimine başladı: 'Elroq'un Türkiye satış tarihi belli oldu

Avrupa'da ilgiyle karşılanan ve 2024 sonuna kadar 20 bini aşkın sipariş alan Skoda'nın C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli Elroq, şirketin Çekya'nın Mlada Boleslav kentindeki ana fabrikasında günde 600 adet üretiliyor.

2025'in ilk yarısında Türkiye'de tüketiciyle buluşacak ve markanın "Modern Solid" tasarım dilini benimseyen model, içten yanmalı motorlu "Octavia" ve yenilenen tamamen elektrikli "Enyaq" modellerinin yanında üretiliyor.

Teknik özellikleri

Modelin sürdürülebilir ve yenilikçi malzemelerle tasarlanan kabininde, geri dönüştürülmüş bileşenler kullanılarak çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor.

Elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir ve esnek hale getiren model, 63 ve 82 kilovat saat (kWh) kapasiteli batarya seçenekleriyle, 150 ile 210 kilovat (kW) arasında değişen güç çıkışlarına sahip. Yüksek lityum iyon bataryalı versiyonlar, Uluslararası Uyumlu Hale Getirilmiş Hafif Araç Test Prosedürü (WLTP) döngüsünde 580 kilometreden fazla menzil sunarak uzun mesafeli yolculukları kolaylaştırıyor. 175 kW'ye kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde Elroq, 28 dakikada yüzde 10'dan 80'e kadar şarj olabiliyor.

Aracın 13 inç multimedya ekranı, sürüş deneyimini daha akıllı ve sezgisel hale getiriyor. Modelin 9,3 metrelik dönüş çapı da şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir elektrikli SUV olmasını sağlıyor.