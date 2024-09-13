Skywell, sıfır karbon araçlarını 2024 Paris Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracak

Skywell, çevre dostu ve yenilikçi araç modellerini fuarda sergileyerek otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor. Şirket, mevcut SUV ve sedan modellerinin yanı sıra dünya sahnesine çıkaracağı yeni hatchback ve panelvan modelleriyle dikkat çekiyor.

Bu yeni hatchback ve panelvan araçlar, sıfır karbon emisyonu politikası çerçevesinde geliştirildi ve ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Avrupa pazarı için ise bu modellerin 2025’in ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.

Skywell’in mevcut SUV portföyü, fuarda yeni teknolojilerle donatılmış ve tasarım güncellemeleriyle yenilenmiş olarak sergilenecek. Ayrıca, geçen yıl tanıtılan sedan modelleri de yenilikçi özellikleriyle fuarda öne çıkacak. Şirket, bu fuar sayesinde global otomotiv pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik hedeflerini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Fuar ziyaretçileri, Skywell’in çevreci ve inovatif araçlarını yakından inceleyerek, geleceğin otomobil teknolojilerini deneyimleme fırsatına sahip olacak.