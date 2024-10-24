Skywell yeni hatchback modeli Skywell Q'yu tanıttı

Çin'in elektrikli otomobil üreticilerinden Skywell, Paris Otomobil Fuarında, C segmentinde yer alan yeni Hatchback modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl tanıtımı yapılan ve tasarım ödüllerine sahip "Skyhome" konseptiyle benzer çizgilere sahip olan ve "Skywell Q" olarak isimlendirilen yeni modelin Avrupa ve Orta Doğu'daki ilk teslimatlarına 2025 yılı içerisinde başlanması öngörülüyor.

Skywell'in yüzde yüz elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, 2021'den itibaren araçları Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuyor.