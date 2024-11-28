Skywell'den ET5 Long Range Legend için vade farksız ödeme kampanyası

Bu yıl faizlerin yüksek seviyede tutulmasından dolayı kredili araç satışları geçen yıllara nazaran azalırken, otomobil markalar peşinat veren kullanıcılar için kredi kampanyaları düzenledi.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell de 6 aydan 12 aya varan taksitli ve vade farksız ödeme kampanyası düzenledi.

Buna göre anahtar teslim fiyatı 1 milyon 880 bin lira olan Skywell ET5 Long Range Legend modeli için 940 bin lira peşinat ve kalan bakiye için 6 ay eşit taksit seçeneği sunuldu.

Bu model için bir diğer seçenekse 1 milyon 410 bin lira peşinat, kalan bakiyeye 12 ay eşit taksit oldu.