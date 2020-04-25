Sofuoğlu’ndan ‘ek vergi’ hamlesi

25 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL

Dünya Super Sport Şampiyonu ve eski motosiklet yarışçısı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosiklete getirilen yüzde 10 ek verginin geri çekilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a rapor sunacaklarını açıkladı.

Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla, “Motosiklete gelen ek vergilerle ilgili hazırladığımız raporu tamamlamak üzereyiz. Bu hafta sonu MOTED temsilcilerimizle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanımıza raporu sunacağız” açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere; koronavirüs salgını ve kurdaki artış nedeniyle düşüşe geçen motosiklet pazarına bir darbe de yeni vergi düzenlemesi ile gelmiş, 21 Nisan’da Resmî Gazete’de yayınlanan kararnameyle motosiklete ilave yüzde 10 ek gümrük vergisi getirilerek, toplam ek vergi oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı. AB ülkeleri dışındaki ve AB menşeli olmayan ürünlere getirilen bu yüzde 10 ilave vergi, 30 Eylül 2020 yılı tarihine kadar geçerli olacak.

“200 bin istihdam tehlikede”

DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sunulacak raporda, ek verginin yıl sonunda pazardaki daralma oranını yüzde 40’a kadar çıkarabileceği endişesine dikkat çekilecek. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) öncülüğünde hazırlanan raporda ayrıca, satışlardaki bu büyük kaybın sektördeki 200 bin kişilik istihdamı da tehlikeye sokacağı, işten çıkarılmaların kaçınılmaz olabileceği uyarısında bulunulacak. Sosyal medyada ek vergiye gelen tepkilere yönelik yapılan araştırmanın sonucu da raporda paylaşılacak.

5 bin TL olan motosiklet, 10 bin TL’yi aştı

Gelen son zamla birlikte, 250 cc altındaki bir motosiklete ödenen vergiler sırasıyla ilave gümrük vergisi yüzde 30'a çıkarken, Bu orana yüzde 8 ÖTV ve yüzde 18 KDV eklenince toplamda yüzde 56 oranında vergi tüketiciye yansıyor. Yani, vergiler hariç 5 bin TL fiyatı olan bir motosiklet tüm vergiler eklendiğinde 8 bin 284 TL'ye geliyor. Bu durumda 3 bin 284 TL tüketici vergi ödemiş oluyor. Bu oran 250 cc üstü motosiklete ise daha da yüksek. 250 cc üzerindeki motosikletlerde ÖTV yüzde 8 yerine yüzde 37 olarak uygulanıyor. Yine aynı hesaplamayı yapıldığında, vergisiz fiyatı 5 bin TL olan 250cc üstü bir motosikletin fiyatı 10 bin 508 TL'ye ulaşıyor. Yani vergisiz fiyatından biraz daha fazla ilave bir bedeli vergiler için ödeniyor.