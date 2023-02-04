Son dakika! Bakanlık açıkladı: 260 bin araç satışına inceleme

Hazineve Maliye Bakanlığı, araç satışlarına yönelik incelemeye dair açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Bakanlığımıza bağlı vergi müfettişleri tarafından kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları ile mücadele etme noktasında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere toplamda 39 ilde; 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışına yönelik çalışmalara başlanmıştır.

- 39 ilde otomotiv sektöründe arz ve talep dengesini bozanlar ve haksız fiyat artışına neden olanlar ile ilgili iş ve işlemler yerine getirilerek, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açanlara gerekli yaptırımlar gecikmeksizin uygulanacaktır."