Son Dakika: Togg'dan sıfır faizli kredi kampanyası! Eylül ayı için geçerli, işte şartlar...

Togg, T10X’i özel finansman desteğiyle kullanıcılarla buluşturmayı sürdürüyor.

Togg, eylül ayı boyunca geçerli kampanya kapsamında mevcut T10X versiyonlarını avantajlı fiyatlarla kullanıcılarına sundu.

Kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 700 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade veya yüzde 2,29 faiz oranıyla aylık geri ödemesi 35 bin 607 TL olan 30 ay vade seçeneğini tercih ederek T10X sahibi olmak mümkün oluyor.

GSR II'ye sahip modeller piyasada

Togg, 'Genel Güvenlik Regülasyonları' GSR II’nin 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren araçlarda standart olarak sunulmasını zorunlu hale getirdiği sürücü, yolcu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik ADAS yazılım ve donanımlarına sahip T10X’leri 1 Eylül itibarıyla satışa sundu.

Eylül kampanyası, GSR II uyumlu tüm T10X’ler ile sınırlı sayıda GSR I uyumlu versiyonlarda geçerli olacak

GSR II regülasyonuyla birlikte akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme sistemi uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üretilen T10X modellerinde standart olarak sunulmaya başlandı.