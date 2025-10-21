İkinci el otomobil fiyatları 2025: 2. el otomobil fiyatları düştü mü, düşecek mi? Modellerine göre ikinci el otomobil ne kadar?

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden “Otomobil Piyasası Görünümü” raporunun Ekim 2025 sayısı yayımlandı.

Rapora göre enflasyondan arındırılmış (reel) otomobil ortalama fiyatı geçen aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. Öte yandan, otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 düştü.

Ortalama satılık otomobil cari fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 arttı. Geçen yılın eylül ayına kıyasla ise ortalama cari fiyatlar yüzde 20,3 artışla 1 milyon 58 bin TL'ye yükseldi.

Araç sınıfına göre fiyat değişimleri

Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 23,5), en düşük fiyat artışı ise E sınıflarında (yüzde 19,4) görüldü.

Ortalama fiyat B sınıfında 693 bin 428 TL, C sınıfında 934 bin 247 TL, D sınıfında 1 milyon 342 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 206 bin TL oldu.

Yıllarına göre ortalama otomobil fiyatları ne kadar?

Yaş gruplarına göre otomobil fiyatları incelendiğinde, yıllık bazda otomobil fiyatları 2004-2008 model yılında yüzde 3,9, 2009-2013 model yılında yüzde 11,7, 2014-2018 model yılında ise yüzde 16,2 yükseldi.

Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 465 bin 530 TL, 2009-2013 yaş grubunda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 184 bin TL olarak gerçekleşti.

Genç araçların fiyatları ne kadar?

Model yılı son 5 yıla ait olan otomobillerin fiyatları incelendiğinde ise yıllık ve aylık bazda tüm modellerin fiyatlarının yükseldiği görüldü.

Yeni model yıllarındaki en yüksek yıllık artış (yüzde 19,1) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 5,9) 2022 modellerinde görüldü.

Ekim 2025'te genç araçların ortalama fiyatları 2019 model yılında 1 milyon 402 bin TL, 2020 model yılında 1 milyon 595 bin TL, 2021 model yılında 1 milyon 613 bin TL, 2022 model yılında 1 milyon 781 bin TL, 2023 model yılında ise 1 milyon 961 bin TL oldu.

Yeni otomobillere uygulanan 6 bin kilometreden az veya 6 aydan önce satış yasağı sebebiyle 2024 model yılına ait otomobiller ikinci el otomobil piyasasındaki en yeni modeller olarak öne çıkıyor. Bu yüzden bu grup için yıllık fiyat değişimi hesaplanamıyor. Ancak 2024 model yılındaki otomobillerin ortalama fiyatı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 2 milyon 59 bin TL oldu.

Yakıt türüne göre fiyat değişimleri

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ortalama fiyat tüm yakıt türlerinde yükseldi.

Ortalama otomobil fiyatı Benzin türünde 1 milyon 311 bin TL, Benzin & LPG türünde 562 bin 113 TL, Dizel türünde 1 milyon 41 bin TL, Hybrid türünde 2 milyon 420 bin TL, Elektrik türünde ise 3 milyon 740 bin TL olarak gerçekleşti.