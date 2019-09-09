ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor

12-22 Eylül tarihleri arasında açık olacak dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, birçok yeni otomobilin dünya prömiyerine sahne olacak.

Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap