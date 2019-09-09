Son teknoloji elektrikli araçlar yarışa çıkıyor
12-22 Eylül tarihleri arasında açık olacak dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, birçok yeni otomobilin dünya prömiyerine sahne olacak.
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