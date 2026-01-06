Sony ve Honda’dan elektrikli araç hamlesi! Başlangıç fiyatı belli oldu

Sony Honda Mobility, tamamen elektrikli sedan modeli Afeela 1’in Japonya lansmanının 2027’nin ilk yarısında gerçekleşeceğini duyurdu. Şirket, daha önce 2026 olarak açıklanan takvimin bir yıl ileri alındığını bildirdi.

Duyuru, dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) öncesinde Las Vegas’ta düzenlenen özel bir etkinlikte yapıldı. Sony Honda Mobility, fuar kapılarını açmadan önce Afeela 1’in prototipini kamuoyuna sergiledi.

Gelişmiş sensör teknolojileri

Afeela 1; dört kapılı, beş koltuklu bir sedan olarak konumlanıyor. Araçta gelişmiş sensör teknolojileri, sürükleyici (immersive) bir ses sistemi ve dijital kullanıcı deneyimini merkeze alan bir kabin tasarımı bulunuyor. Model, otomobili yalnızca bir ulaşım aracı değil, dijital bir yaşam alanı olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Başlangıç fiyatı 89 bin 900 dolar

Şirket, Afeela 1 için ABD’de geçen yıl sipariş almaya başladı. Modelin başlangıç fiyatı 89 bin 900 dolar olarak açıklanırken, ABD pazarındaki satışların bu yıl içinde başlaması planlanıyor. Japonya pazarı ise ABD lansmanının ardından devreye girecek.

Yapay zekâ ve Microsoft iş birliği

Afeela 1’in en dikkat çekici özelliklerinden biri, üretken yapay zekâ destekli etkileşimli servisler sunması. Bu alanda, Sony Honda Mobility’nin Microsoft ile iş birliği yaptığı belirtiliyor. Yapay zekâ destekli sistemler, sürücü ile araç arasındaki etkileşimi daha kişisel ve akıllı hâle getirmeyi amaçlıyor.