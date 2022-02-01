Stellantis Fransa'da 1400 kişiyi işten çıkarabilir

Sendika kaynaklarına göre, Chrysler-Fiat ile PSA'nın birleşmesi sonucu kurulun otomotiv devlerinden Stellantis, değişen sektör şartlarına uymak için Fransa'da bu yıl 1400 kişiyi isten çıkarabilir.

Stellantis, Fransa'da çalışan sayısını geçen yıl gönüllü işten ayrılmaları teşvik ederek 1380 kişi azaltmıştı.

Kaynaklar, Stellantis'in aynı yola bu yıl da başvurarak benzer sayıda bir iş gücü indirimine gideceğini öngörüyorlar.