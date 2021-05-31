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Stellantis, İtalya fabrikasında üretimi haziranda 4 gün durduracak

Fiat Chrysler'in PSA ile birleşmesi ile kurulan Stellantis, İtalya'daki fabrikasında üretimi haziran ayından 4 gün durduracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Fiat Chrysler'in PSA ile birleşmesi ile kurulan Stellantis, İtalya'nın  güneyindeki Melfi'de bulunan fabrikasında üretimi çip darboğazı etkisiyle haziran ayında 4 gün durduracağını duyurdu.

UILM sendikasının yaptığı açıklamaya göre, Melfi'de üretim 3-4 Haziran  ve 28-29 Haziran günlerinde duracak.

Verilen bilgiye göre Stellantis'in tedarik sıkıntılarının sürmesi halinde üretimi 1-2 Temmuz tarihlerinde durdurması gündemde.