Stellantis, STLA Frame platformunu tanıttı: Elektrikli araçlara 800 km menzil sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis'in üçüncü çok enerjili platformu olan STLA Frame, güç ve dayanıklılık talep eden tam boy kamyonet ve SUV kullanıcıları için beceri, pratiklik ve performans gibi kriterleri ön plana çıkarıyor.

STLA Frame platformu, menzil artırıcı elektrikli araçlarda (REEV) 1100 kilometreye, BEV'de ise 800 kilometreye varan sınıfının en iyi menzilini sunarken, 6 bin 350 kilogram maksimum çekme kapasitesi ve 1224 kilogram taşıma kapasitesi sağlamak üzere tasarlandı. Ek olarak, platform 610 milimetreye kadar su geçişini destekleyerek zorlu ortamlara ve çeşitli kullanım koşullarına cevap veriyor.

Stellantis'in tam boy pick-up kamyonet, hafif ticari araç ve SUV tipi araçlarında kullanılması planlanan STLA Frame, başlangıçta tam BEV ve REEV konfigürasyonu da dahil olmak üzere yenilikçi güç-aktarma sistemi ile sunulacak. STLA Frame, gelecekte içten yanmalı, hibrit ve hidrojen tahrik sistemlerini de barındıracak.

Bir batarya, ön ve arka elektrikli güç-aktarma modülleri (EDM), entegre jeneratör ve içten yanmalı motoru birleştiren REEV sistemi, sürücülerin menzil kaygısı olmadan uzun mesafeler boyunca ağır yükleri taşımasına veya çekmesine olanak tanıyor. Motordan tekerleklere doğrudan mekanik bir bağ olmadığından jeneratör, EDM'lere enerji sağlayarak aracı ilerletiyor ve gerektiğinde bataryayı şarj ediyor. Böylece yüklü kullanımda menzilin uzamasını sağlarken, aracın dinamiklerini yeni zirvelere taşıyan elektromotorların torkundan da faydalanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, STLA Frame'in aile veya ticari kullanım için güvenilir ve güçlü kamyonet ve SUV'lara ihtiyaç duyan müşterilerine sınıfının en iyi menzilini, yük taşıma ve çekme kapasitesini sunduğunu belirtti.

Tavares, "Yakında sunacağımız tamamen elektrikli araç ve uzun menzilli elektrikli araç teknolojisiyle, ilk elektrikli araçlarını denemekte tereddüt edebilecek kullanıcılara taviz gerektirmeyen çözümler sağlıyoruz. Bu mühendislik harikasıyla gurur duyuyor ve Jeep ve Ram ile yapacağımız ürün hamlesi ile bunun hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

800 kilometreye kadar BEV menzili ve 1100 kilometreye kadar REEV menzili

Gelişmiş, yüksek dayanımlı çelik kullanılarak üretilen STLA Frame, daha az ağırlık ile daha fazla dayanıklılık ve sağlamlık sağlıyor. Genişletilen orta bölüm, batarya setini barındırırken, yandan gelebilecek olası bir darbede için bataryayı koruyan güçlendirilmiş iskelet rayları bulunuyor. Tam boy gövde altı kaplama sürüş menzilini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için aerodinamik sürtünmeyi azaltıyor.

Platform, 800 kilometreye kadar BEV menzili ve 1100 kilometreye kadar REEV menzili için tasarlandı. 159 ile 200 kilovatsaat arasında değişen sıvı soğutmalı batarya paketlerini barındırıyor. Ayrıca, gelecekteki enerji depolama teknolojilerine de uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış olup böylece uzun yıllar uyarlanabilirlik de sağlıyor. Stellantis, 250 kilovata kadar ön ve arka EDM'ler tasarlayıp monte ederek dört tekerlekten çekiş becerisi sunuyor ve bir aracı 4,4 saniyede 0'dan yaklaşık 96 kilometre saate çıkarabiliyor. Havalı süspansiyon da dahil olmak üzere esnek süspansiyon tasarımları, çeşitli sürüş koşulları ve yükleme senaryoları için optimize edilmiş bir sürüş sunuyor.

10 dakikada 160 kilometrelik menzil

Yeni STLA Frame, hızlı şarjı destekliyor. BEV çözümü 350 kilovata kadar 800 volt DC hızlı şarj ile sadece 10 dakikada yaklaşık 160 kilometre ek menzil sağlarken, REEV ise 175 kilovata kadar 400 volt DC hızlı şarj ile 10 dakikada yaklaşık 80 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor. STLA Frame ile üretilen araçlar, aracın bataryasının başka bir EV'yi şarj etmesine, acil bir durumda bir eve enerji sağlamasına veya enerjiyi şebekeye geri beslemesine olanak tanıyan çift yönlü şarj özelliğine sahip.

STLA Frame platformu, "Stellantis Dare Forward 2030" stratejik planının merkezinde yer alan dört küresel BEV platformundan biri. STLA Medium Temmuz 2023 ve STLA Large ise Ocak 2024 de pazara sunuldu. Bu platform serisi Stellantis'in farklı elektrikliye geçiş senaryolarına dayalı olarak müşterilerine doğru çözümleri sunmasını sağlıyor. Stellantis'in tüm global platformları, batarya hücresi kimyası, EDM'ler, güç invertörleri ve yazılım kontrolünün değiştirilebilir olmasıyla uzun kullanım ömürleri için tasarlanmış ve geliştirilmiş durumda.

Stellantis, iddialı hedeflerine ulaşmak üzere 2030'a kadar elektrikliye geçişe 50 milyar avro'dan fazla yatırım yapacak. Şirket, Avrupa'da yüzde 100 binek otomobil batarya elektrikli araç satış karmasına ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 50 binek otomobil ve hafif ticari araç batarya elektrikli araç satış karmasına ulaşmayı hedefliyor.