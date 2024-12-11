Stellantis ve CATL'den İspanya'da 4,1 milyar euroluk girişim kararı

50-50 ortak girişim, Avrupa'daki elektrikli araç pazarının gelişimine ve gerekli hükümet desteğine bağlı olarak 50 gigawatt saate kadar ulaşabilir.

Tesis, Stellantis'in İspanya'nın kuzeydoğusundaki Zaragoza tesisinde inşa edilecek ve 2026 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi bekleniyor.

Stellantis, tesisin şirketin daha yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bataryalı elektrikli binek otomobiller ve SUV'lar üretmesini sağlayacağını söyledi.

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann yaptığı açıklamada, "Ortağımız CATL ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli ortak girişim, temiz ve yenilenebilir enerji alanında halihazırda lider olan bir üretim tesisine yenilikçi batarya üretimi getirerek 360 derece sürdürülebilir bir yaklaşımın benimsenmesine yardımcı olacak" dedi.