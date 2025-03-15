Stellantis ve Iveco elektrikli araçlar için güçlerini birleştiriyor

Otomotiv sektöründe elektrifikasyon yatırımları hız kazanırken, Stellantis NV ve Iveco Group NV Avrupa'da tamamen elektrikli hafif ticari araç üretimi için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Stellantis Pro One, Iveco'ya iki yeni elektrikli hafif ticari araç tedarik edecek.

Elektrikli hafif ticari araçlar geliyor

Stellantis tarafından yapılan açıklamaya göre, Iveco markası altında satılacak yeni elektrikli van modelleri, Stellantis Pro One’ın 2,8 ila 4,25 ton brüt ağırlık segmentindeki orta ve büyük boy platformlarına dayanacak. Araçların üretimi Stellantis’in İtalya'daki Atessa, Polonya'daki Gliwice ve Fransa’daki Hordain tesislerinde gerçekleştirilecek.

İveco markası altında pazarlanacak olan bu elektrikli vanlar, markanın mevcut hafif ticari araç portföyünü tamamlayacak. Sırasıyla 2,8 ila 3,1 ton ve 3,5 ila 4,25 ton ağırlık segmentinde olacak araçlar, Iveco'nun daha geniş müşteri kitlesine hitap etmesini sağlayacak.

Üretim ve dağıtım

Yeni elektrikli araçların üretimi ve ticarileştirilmesi Stellantis ve Iveco'nun uzun vadeli stratejik iş birliğinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Üretilen araçlar, Avrupa genelindeki yetkili satıcı ve servis noktaları aracılığıyla müşterilere sunulacak.

Iveco’nun İtalya’daki Suzzara fabrikasında üretilen ve Brescia tesisinde elektrikli hale getirilen mevcut eDaily modeli gibi, yeni araçlar da markanın sürdürülebilir mobilite hamlesini destekleyecek. Stellantis ile yapılan anlaşma çerçevesinde, Iveco yeni elektrikli hafif ticari araç serisini 2026 yılının ortalarında pazara sunmayı planlıyor.

Elektrifikasyon stratejisinde yeni adım

Bu anlaşmayla birlikte, Iveco hafif ticari araç segmentinde elektrikli model çeşitliliğini artırırken, Stellantis Pro One da Avrupa HTA (Hafif Ticari Araç) pazarındaki gücünü pekiştiriyor. İş birliği, özellikle son kilometre lojistik işlerinde sürdürülebilir çözümler arayan şirketler için yeni seçenekler sunacak.

Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra, Stellantis ile yapılan ortaklığın rekabet avantajı sağladığını belirterek, "Yeni elektrikli vanlarımızla müşterilerimize çevreci ve yenilikçi çözümler sunacağız. Bu iş birliği, Avrupa’daki müşterilerimize büyük fayda sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Jean Philippe Imparato ise, Iveco ile ortak çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu başarıyı, ürünlerimizin kalitesi, operasyonel mükemmelliğimiz ve batarya elektrikli güç-aktarma sistemi konusundaki uzmanlığımıza borçluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörde elektrikli araç dönemi

Stellantis ve Iveco’nun elektrikli hafif ticari araç üretimi konusunda attıkları bu adım, Avrupa'da sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda ticari taşımacılığın dönüşümüne katkı sağlayacak. İş birliği, sürdürülebilir mobilite alanındaki yatırımları hızlandırarak, elektrikli hafif ticari araçların pazardaki yaygınlığını artırmayı hedefliyor.