Stellantis ve Zeta Energy'den dev işbirliği imzası: Batarya teknolojisinde yeni dönem başlıyor

Stellantis ve Zeta Energy elektrikli araçlar için lityum kükürt bataryaları geliştirmek üzere el sıkıştı. Her iki şirketin yetkilileri, çağdaş lityum iyon bataryalarla aynı kullanılabilir enerjiye sahip, önemli ölçüde daha hafif yeni batarya paketinin, daha uzun menzil, daha iyi sürüş özellikleri ve gelişmiş performans anlamına geldiğini belirtti.

Şarj hızını yüzde 50'ye kadar artırma potansiyeline sahip olacak yeni teknolojide, mevcut lityum iyon bataryaların fiyatına kıyasla kilovatsaat başına yarıdan daha düşük bir maliyete sahip olması bekleniyor. Ayrıca atık malzemeler ve metan kullanılarak üretilecek bataryalar, mevcut batarya teknolojilerinden çok daha düşük karbon emisyonuna sahip olacak.

Hedef: 2030

İki şirket arasındaki işbirliği, hem üretim öncesi geliştirme hem de gelecekteki üretim planlamasını kapsıyor. Projenin tamamlanmasıyla bataryaların 2030 yılına kadar Stellantis elektrikli araçlarına enerji sağlaması hedefleniyor. Zeta Energy batarya teknolojisinin mevcut gigafabrika teknolojisi bünyesinde üretilebilmesi amaçlanıyor. Lityum kükürt batarya teknolojisi, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha düşük maliyetle daha yüksek performans sunuyor. Yaygın olarak bulunan ve maliyeti daha uygun olan kükürt, hem üretim giderlerini hem de tedarik zinciri riskini azaltıyor.

Zeta Energy'nin lityum kükürt bataryaları atık malzemeler, metan ve farklı endüstrilerin yan ürünleri olan rafine edilmemiş kükürtten yararlanıyor ve kobalt, grafit, manganez veya nikel gerektirmiyor. Yüksek performanslı ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar geliştirmek, Stellantis'in 75'in üzerinde batarya elektrikli araç modeli sunmayı içeren Dare Forward 2030 stratejik planının önemli bir ayağı. Stellantis, çift kimyalı bir yaklaşım izliyor ve yenilikçi batarya hücresi ve paket teknolojilerini araştırıyor.

Elektrikli araçların performansı ve maliyeti iyileştirilecek

Elektrikliye geçiş stratejilerini geliştirmeye yardımcı olacak işbirliği konusunda açıklamada bulunan Stellantis Baş Mühendislik ve Teknoloji Sorumlusu Ned Curic,"Lityum kükürt gibi çığır açan batarya teknolojileri, Stellantis'in 2038 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü desteklerken, müşterilerimizin optimum menzil, performans ve uygun fiyattan yararlanmasını sağlayabilir." dedi.

Zeta Energy CEO'su Tom Pilette ise lityum kükürt batarya teknolojisinin Stellantis'in yenilikçi, küresel üretim ve dağıtım alanındaki rakipsiz uzmanlığıyla bir araya gelmesinin, elektrikli araçların performansını ve maliyet profilini önemli ölçüde iyileştirirken, bataryanın ve elektrikli araçların tedarik zinciri dayanıklılığını artırabileceğini kaydetti.