Stellantis’in net kârı yüzde 70 azaldı

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler ve Peugeot’yu bünyesinde barındıran Stellantis, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, net karının yüzde 70 oranında düştüğünü duyurdu.

2023 yılında 18,6 milyar euro olan net kar, 2024’te 5,5 milyar euroya geriledi. Analistlerin 6,4 milyar euro net kar beklentisi bulunuyordu.

Şirket, Eylül 2024’te yayımladığı kar uyarısında, yılın ikinci yarısında satışların beklentilerin altında kalabileceğini duyurmuştu. 2024 yılı için düzeltilmiş faaliyet geliri marjı yüzde 5,5 ila 7 arasında gerçekleşirken, bu oran önceki yıllarda çift haneli seviyelerdeydi. Özellikle ikinci çeyrekte düzeltilmiş faaliyet karı marjı yüzde 11,2’den yüzde 0,3’e kadar gerileyerek büyük bir düşüş gösterdi.

Buna rağmen şirket, hissedarlarına hisse başına 0,68 euro temettü ödeyeceğini açıkladı.

Stellantis’ten yeni model atağı

Şirket, 2025 yılında 10 yeni modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Küresel otomotiv pazarındaki değişim ve elektrikli araçlara yönelik talebin artışı göz önüne alındığında, Stellantis’in yeni modellerle rekabet gücünü artırmayı hedeflediği belirtiliyor.