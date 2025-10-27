Stellantis'te üst düzey atama

Stellantis N.V., şirketin Global Üretim Başkanlığı ve Stellantis Liderlik Ekibi üyeliğine Francesco Ciancia'nın atanacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ciancia, 2001'de katıldığı Stellantis'te 2022'ye kadar çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Daha sonra Ciancia, 2022'de Mercedes-Benz Vans Operasyonları Başkanı olarak görev yaptı.

Ciancia, 1 Kasım'dan itibaren Stellantis N.V. Global Üretim Başkanlığı ve Stellantis Liderlik Ekibi üyeliği görevlerini üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, Ciancia'yı yeniden aralarında görmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Filosa, "Ciancia'nın, Küresel Üretim Başkanı olarak üstleneceği yeni rol, gelecekteki başarımız açısından kritik bir öneme sahip olacak. Üretim süreçlerimizin tutarlılığını, verimliliğini ve rekabet gücünü dünya genelinde yeni bir seviyeye taşımak için kararlılıkla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Francesco Ciancia da Stellenatis'e yeniden katılmaktan ve bu yeni ivmeye katkı sağlamaktan heyecan ve motivasyon duyduğunu vurguladı.

Stellantis faaliyetlerinin kalbinde üretimin yer aldığını aktaran Ciancia, dünyanın dört bir yanındaki ekiplerle birlikte önlerindeki iyileştirme fırsatlarını hayata geçirmek için sabırsızlandığını kaydetti.